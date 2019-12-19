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понедельник, 23 декабря 2019 06:36

Итальянский соус подают к рыбе

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- Без соусов все праздничные блюда - пресные, - рассказывает киевлянка 34-летняя Алиса Заворотинская. - Рыба вроде как и пропеченная, и сочная, но хочется чем-то ее приправить. Лучше всего - итальянским соусом.

Чистит от кожуры два огурца, трет на мелкой терке. Сыплет щепотку соли, перемешивает. Кладет на сито и отжимает сок. Наливает стакан йогурта без добавок и бросает пучок порезанного укропа. Измельчает два зубца чеснока, трет на мелкой терке цедру лимона. Разрезает его пополам, выжимает сок из половины. Все перемешивает с огурцами. Добавляет 2 ст. л. лимонного сока. Соус перемешивает и подает к столу.

- Мой муж больше любит соус с красным перцем, - говорит Алиса Заворотинская. - Попробовал такой в Таиланде. Там его едят с мясом и печеными овощами.

Жарит до прозрачности порезанную луковицу и три зубчика чеснока. Бросает измельченный перец чили. Когда он станет мягким, вливает стакан томатного соуса. Доводит до кипения и добавляет 2 ст. л. уксуса. Сыплет 3 ст. л. сахара, перемешивает. Когда соус закипит, убавляет огонь до среднего и варит еще 10 мин. Снимает с плиты, перебивает блендером для однородности. Если консистенция густая - добавляет 1-2 ст. л. воды. Переливает в стерилизованную банку и ставит в холодильник.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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23
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