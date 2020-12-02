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понедельник, 07 декабря 2020 06:51

Голубой коктейль подают с вишней

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- На карантине научилась готовить коктейль "Голубая лагуна". Гулять не выхожу, а попробовать хочется, - рассказывает киевлянка Александра Мельник, 31 год. - Рецепт простой и составляющие недорогие. Купить надо только ликер "Блю Кюрасао". Без него не будет синего оттенка.

Этот коктейль придумали американцы после выхода одноименного фильма. Цвет напитка напоминает морские пейзажи.

Смешиваю по 30 миллилитров водки и ликера "Блю Кюрасао". Добавляю два стакана колотого льда и столовую ложку лимонного сока. Он скрывает вкус водки. Наливаю 120 миллилитров лимонада, который подслащивает и снижает градус коктейля. Разливаю напиток по стаканам и ставлю трубочкой. Украшаю консервированной вишней или куском лимона.

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