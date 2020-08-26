Баклажаны по-грузински сдабривают орехами

63-летняя Лариса Пошпур из Тернополя консервирует три вида салата с баклажанами. Делится рецептами.

- 2 килограмма небольших плодов разрезаю вдоль на четыре пластины. На 5 минут кладу в кипящий маринад. Для него смешиваю по 150 миллилитров уксуса, сахара и воды, 300 миллилитров масла и две столовые ложки соли.

Пока остывают баклажаны, готовлю аджику. Ею буду заливать овощи. 500 граммов красного сладкого перца, две головки очищенного чеснока и один острый перец перемалываю на мясорубке. Добавляю две-три столовые ложки маринада. Довожу до кипения. На дно банки кладу две горошины душистого перца, столовую ложку аджики. Скручиваю четвертинки баклажана рулетом и выкладываю к остальному. Получается по четыре в ряду. Заполняю банку овощами и поливаю аджикой. Стерилизую 30 минут. По рецепту получается четыре 720-миллилитровые банки.

Интересны по вкусу баклажаны по-корейски. Для салата килограмм плодов режу кружочками толщиной в сантиметр. Солю и оставляю на 30-40 минут. Потом жарю на масле. 300-350 граммов моркови тру на корейской терке. Добавляю 50 граммов сахара, пачку приправы к салату из моркови по-корейски, пол чайной ложки соли, 80 миллилитров уксуса. Перемешиваю. 100 граммов лука нарезаю полукольцами, 100-150 граммов красного сладкого перца — соломкой. Две крупные головки чеснока и два стручка острого перца перемалываю на мясорубке. Измельчаю пучок петрушки. Также подойдут кинза и укроп. Соединяю все составляющие и оставляю на 8 часов. Каждые два часа перемешиваю. Накладываю в четыре пол-литровые банки. Стерилизую 25 минут.

Также готовлю баклажаны по-грузински. 2 килограмма плодов режу кружочками толщиной в сантиметр. Замачиваю в подсоленной воде на 30 минут. Отжимаю и жарю на масле. Для соуса измельчаю 300 граммов очищенных грецких орехов. Добавляю перемолотые 200 граммов чеснока, 50 граммов острого перца и пучок петрушки или кинзы. Вливаю 150 миллилитров масла, 300 — воды, две столовые ложки винного или яблочного уксуса. Всыпаю чайную ложку приправы хмели-сунели, столовую ложку соли, две столовые ложки сахара, половину чайной ложки молотой паприки. Держу на огне 10 минут. В банку кладу душистый перец и чуточку соуса. В нем смачиваю каждый кружочек баклажана и выкладываю к остальным. Стерилизую 25 минут. Получается 2,5 литра салата.