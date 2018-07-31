Вокруг школ крутятся бизнесы - Гриневич

Родители не должны покупать печатные тетради и имеют право влиять на выбор школьной формы - лилия Гриневич. Фото: МОН

Родители не должны покупать печатные тетради и имеют право влиять на выбор школьной формы.

Об этом рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич программе "Завтрак с 1+1".

"Я хотела бы предупредить родителей, что вы вовсе не обязаны, например, покупать какие-то дополнительные печатные тетради, если вам говорят за это платить. Можно и в обычной тетради писать, главное, чтобы был учебник или раздаточный материал от учителя. Речь идет о том, что очень часто вокруг обучения в школе крутятся разные бизнесы. И эти предложения - и то купить, и то, и то - очень часто как раз стимулированные снаружи для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому к этому нужно относиться очень критически", - говорит Гриневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде

Она также добавила, что школы не могут заставлять родителей покупать форму конкретных производителей, а родители должны быть допущены к решению вопроса о введении и формата школьной формы в учреждении.

"Конечно, школа имеет право решать, какую она имеет школьную форму. Как правило, вашего ребенка не могут принуждать покупать конкретную школьную форму, а договариваются, например, что ходят в темном низу и должно быть светлая рубашка, а уже цвет или крой не является особенно важным. Что родителям также нужно помнить - вы взрослые люди и должны влиять на эти вопросы в школе", - говорит министр.

Она также посоветовала родителям уже сейчас постепенно возвращать детей в привычный режим дня, чтобы это не стало дополнительным стрессом для школьника в начале обучения.

В Министерстве образования утвердили Положение о электронный учебник. Документ определяет требования к содержанию, структурных компонентов и функционирования электронного учебника. Е-учебник можно создать в виде самостоятельного программного обеспечения или файла, который будет воспроизводиться с помощью другой компьютерной программы.