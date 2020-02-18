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вторник, 18 февраля 2020 13:28

Украинские вузы хотят передавать частным инвесторам

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Украинские вузы хотят передавать частным инвесторам
Государство хочет передавать в управление частным инвесторам государственные университеты. Фото: volynnews.com

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что в будущем государство сможет передавать в управление частным инвесторам государственные университеты.

Соответствующую информацию сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов во время презентации стратегии экономического роста.

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"По концессии, я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и об университетах ", - сказал Милованов.

По его словам, передача объектов социальной и образовательной инфраструктуры в частные руки будет зависеть прежде всего от конкретных условий и стратегических задач.

В Украине начались массовые проверки школ. Их проводят в рамках проекта совершенствования системы питания.

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