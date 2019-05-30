Украинские студенты смогут получать стипендии в Польше

Польская фундация RUMAK помогает студентам со всего востока Европы и предоставляет стипендии талантливым выпускникам, которые намерены учиться в университетах Польши.
Для того, чтобы стать студентом-стипендиатом, ученик должен иметь польское происхождение. Должен показать хорошие академические результаты. Не менее важным критерием для оценки кандидата является внеклассная деятельность: успехи на олимпиадах и тематических, художественных или спортивных соревнованиях.
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Чтобы подать заявку на стипендию, нужно заполнить специальную анкету на сайте фундации. В ней, кроме достижений кандидата, необходимо указать причины подачи заявки на стипендию и прием данной области обучения. Из присланных заявок Комитет по стипендий отбирает будущих студентов.
10 июля 2019-го начинается прием заявлений и документов от поступающих.
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