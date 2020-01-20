Учителя русскоязычных школ пройдут специальную подготовку

У детей русскоязычных школ будет адаптационный период Фото: zp-fakty.net.ua

Учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания.

Соответствующую информацию сообщила Министерка образования и науки Украины Анна Новосад, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литература будет преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остается родным языком", - говорит Новосад.

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По словам министерки, у детей русскоязычных школ будет адаптационный период. Если по результатам первого года у них могут возникнуть проблемы, то им откорректируют учебные программы.

"Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы выкладывать государственным языком и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка", - добавила она.

С 1 сентября 2020 русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.