Учителей и школьников будут учить кибербезопасности

Комитет по цифровых технологий хочет обучать школьников и учителей кибербезопасности Фото: УНН

Комитет по цифровых технологий при МОН хочет обучать школьников и учителей кибербезопасности.

За период 2018-2019 учебного года комитет разработал 20 документе в направлении цифровизации общего среднего образования в Украине, передает УНН.

"Если создаются цифровые сервисы в области электронного управления, здравоохранения и вообще цифровой экономики, необходимо, чтобы общество, ученики, выпускники уверенно владели цифровыми навыками", - говорит председатель комитета, директор Intel по корпоративным дел в Украине Татьяна Нанаева.

Также эксперты получили грифы МОН на два курса программ академий Cisco - "Введение в кибербезопасности" и "Основы кибербезопасности".

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Бесплатное тренинговое обучение из этих курсов на базе Тернопольского национального технического университета прошли более 250 учителей и вузов.

Сейчас создают материалы для учителей начальной школы по основам кибербезопасности.

"Ожидается, что учебные тренинги по кибербезопасности пройдут около 550 учителей города. Кроме того, эти методические материалы будут доступны для всех желающих онлайн", - говорит основатель STEM-центра" Сократ "и эксперт комитета Сергей Дзюба.

Комитет по цифровым технологиям в образовании при Министерстве образования и науки создан в мая 2018 года - на выполнение меморандума между МОН и социальной инициативой "IT-школьник".