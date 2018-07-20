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вторник, 24 июля 2018 17:32

Там другие подходы к роли преподавателя - 5 главных отличий украинского образования от зарубежного

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Там другие подходы к роли преподавателя - 5 главных отличий украинского образования от зарубежного
В Украине и за рубежом кардинально разные подходы к поступлению в вузы. Фото: День

Все больше украинцев едут учиться за границу. В 2017 году образование за рубежом получали 70 тыс. украинцев.

"Эта цифра действительно растет за прошлые годы, особенно после 2014 года, когда одним из критериев выбора места обучения за рубежом стал фактор безопасности. Но с другой стороны, эта цифра сравнительно небольшой, как в мировых или европейских масштабах", - говорит директор Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров.

Руководитель международной образовательной компании DEC Education Ирина Кузьменко назвала Gazeta.ua 5 основных отличий образования в Украине и за рубежом.

1. Практические навыки, а не чистая теория. В украинской системе образования акцент делают на получении теоретических знаний. В зарубежных странах считают, что главная задача образования - научить использовать знания на практике.

2. Мотивационное письмо и собеседование. В Украине и за рубежом кардинально разные подходы к поступлению в вузы. У нас залог успеха - высокие баллы по результатам ВНО. За рубежом больше внимания обращают не на знания, а на личные качества и достижения абитуриента, которые нужно продемонстрировать с помощью убедительной самопрезентации на собеседовании, в приложении с мотивационным письмом и портфолио.

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3. Навыки, а не знания. Студенты иностранных вузов изучают меньшее количество дисциплин, но более глубоко. Все приобретении знания используют на практике, во время которой нарабатываются навыки.

4. Роль преподавателя. За рубежом другие подходы к его роли. Студенты могут выбирать преподавателя самостоятельно, что влияет на его заработную плату. Преподавателям важно выработать доверие и авторитет. Студент может дискутировать, отстаивать свои оценки, консультироваться при подготовке студенческих проектов.

5. Поступление в магистратуру. Большинство студентов-магистрантов за рубежом - взрослые личности, решаются на обучение на магистратуре после того, как получат опыт работы и убедятся в правильности выбранной профессии. Украинские студенты поступают в магистратуру сразу после окончания бакалаврата.

За последние 10 лет количество украинских студентов за рубежом выросла на 186%. Иностранные вузы выбирают не только лучшие выпускники украинских школ, но и те, кто не сдал ВНО.

Автор: Ирина Рубан
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