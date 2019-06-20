Составили рейтинг лучших вузов Украины

КНУ имени Тараса Шевченко признан лучшим университетом Украины Фото: Радио Свобода

Представили рейтинг высших учебных заведений Украины "Топ-200 Украина 2019".

Список составляли центр международных проектов "Еврообразование" с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

При заключении рейтинга обращали внимание на современные тенденции развития университетов, наработанные международной Конференции IREG 2019 "Академические рейтинги: вызовы и проблемы для высшего образования". 8-10 мая этого года ее проводили в Университете Болоньи.

Вузы оценивались по следующим критериям: оценка качества научно-педагогического потенциала, оценка качества обучения, оценка международного признания IМВ и оценка интегрального показателя деятельности высших учебных заведений.

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Так, ТОП-10 университетов по результатам ранжирования занимают:

1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка

2. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

3. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

4. Национальный университет "Львовская политехника"

5. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

6. Сумской государственный университет

7. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

8. Национальный технический университет "Днепровская политехника"

9. Львовский национальный университет имени Ивана Франка

10. Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт".

Методика проекта "Топ-200 Украина" базируется на использовании открытых данных прямых измерений и экспертных заключений специалистов в области высшего образования и главных рынков труда Украины.