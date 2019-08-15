Сколько украинцев не владеют английским языком

Английский на уровне intermediate знают 18% украинцев Фото: MyEnglishTeacher.eu

18% украинцев владеют английским языком на уровне intermediate.

В публичном рейтинге уровня владения английского языка в различных странах в 2018 году Украина оказалась на 43 месте из 88 стран. Результатам ежегодного исследования поделилась международная образовательная компания EF Education First.

Все страны разделили на шесть категорий. В группе с "очень высоким" уровнем знания языка попали практически все скандинавские и западноевропейские страны. Первые места заняли Швеция, Нидерланды и Сингапур. Также здесь оказались новые участники - Румыния и Хорватия.

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Украина попала в третью категорию с "умеренным" уровнем владения английским языком и заняла предпоследнее место в ней. Выше на одну ступень за нас расположилась Россия. Сюда попала и Беларусь. Соседняя Польша разместилась первой в группе с "высоким" уровнем знаний английского языка.

Аутсайдерами стали Узбекистан, Ирак и Ливия. Они занимают три последние строчки и имеют "очень низкий" уровень владения английским языком.

В 2017 году Украина занимала 47 место в списке и были в группе "ниже среднего". Основными "двигателями" такого прогресса эксперты считают it-индустрии, новую реформу образования, а также доступность онлайн-изучения английского.