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четверг, 08 августа 2019 07:25

Почему каждый восьмой абитуриент отказался от бюджета

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Почему каждый восьмой абитуриент отказался от бюджета
12,9% абитуриентов отказались от бюджетных мест Фото: Уніан

12,9% абитуриентов, которые поступали на бакалавриат отказались от рекомендации на обучение за средства государственного бюджета.

Основной причиной стало то, что рекомендации поступить на бюджет абитуриенты получили на одни из последних специальностей в списке приоритетов, передает Интерфакс-Украина.

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"Среди поступающих 58,7% получили рекомендацию на бюджет по первым приоритетом, 16,7% - по второму, 9% - по третьему, 5,7% - за четвертым, 4,2% - за пятым, 3,1 % - за шестым, 2,5% - за седьмым ", - говорит Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

От бюджетного места по первому приоритетом отказалось 4,2% абитуриентов. По шестым и седьмым таких поступающих было 35,8% и 42,4% соответственно.

В 2019 году рекомендацию на бюджет получили более 60 тыс. абитуриентов.

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