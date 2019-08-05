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понедельник, 05 августа 2019 10:52

Интернет-рейтинг украинских вузов

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Интернет-рейтинг украинских вузов
Интернет-рейтинг украинских вузов Фото: Education.ua

Webometrics Ranking of World's Universities опубликовал рейтинг украинских университетов по уровню их присутствия в сети.

При создании рейтинга Webometrics исследует количество проиндексированных поисковыми системами страниц сайта учебного заведения, внешние ссылки на него, цитируемость ресурса, количество загруженных на сайт файлов и т.д., передает Oсвіта.ua.

Рейтинг составлен по данным 2019 года. Всего результаты исследований публикуются дважды в год - январе и июле. В общем, рейтинг включает более 28 тыс. университетов и учебных заведений со всего мира. 320 из них - высшие учебные заведения из Украины.

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ТОП-10 украинских вузов, которые наиболее присутствуют в сети:

1. Сумской государственный университет
2. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка
3. Харьковский национальный университет им. Каразина
4. Тернопольский национальный экономический университет
5. Киевский политехнический институт
6. Одесский национальный университет им. Мечникова
7. Национальный университет "Львовская политехника"
8. Национальный технический университет "Днепровская политехника".
9. Львовский национальный университет им. Ивана Франко
10. Харьковский национальный университет

В 2019 году топовым вузом в Украине стал Киевский национальный университет им. Шевченка. Более 20 тыс абитуриентов подали туда свои заявления.

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05
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