Украинские вузы обнародовали окончательные списки зачисленных на бюджет

Зачисление поступающих за средства государственного или регионального бюджета должно состояться не позднее 12:00 1 августа.
31 июля был последний день, когда абитуриенты, которые получили рекомендации на бюджет, могли подать оригиналы документов.
Самыми популярными вузами, по результатам вступительной кампании-2019, стали Киевский национальный университет имени Шевченко, Львовский национальный университет имени Франко и Киевский политехнический институт имени Сикорского. Самые востребованные специальности - филология, право, менеджмент и IT-технологии.
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1 августа после 12:00 предоставят рекомендации к зачислению для абитуриентов, поступающих на контракт на открытые и фиксированные (закрытые) конкурсные предложения.
Перевод на вакантные места госзаказа лиц, зачисленных на обучение на контракт на основе полного общего среднего образования, осуществляется не позднее 9 августа.
По состоянию на конец июля получить профессиональное образование выразили желание 48 тыс. 539 абитуриентов.
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