Украинские вузы обнародовали окончательные списки зачисленных на бюджет

Фото: УнианВ 2019 году сложнее всего было попасть на специальность "Международное право". Чтобы поступить на место государственного заказа, нужно было набрать более 190 баллов.

Зачисление поступающих за средства государственного или регионального бюджета должно состояться не позднее 12:00 1 августа.

31 июля был последний день, когда абитуриенты, которые получили рекомендации на бюджет, могли подать оригиналы документов.

Самыми популярными вузами, по результатам вступительной кампании-2019, стали Киевский национальный университет имени Шевченко, Львовский национальный университет имени Франко и Киевский политехнический институт имени Сикорского. Самые востребованные специальности - филология, право, менеджмент и IT-технологии.

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1 августа после 12:00 предоставят рекомендации к зачислению для абитуриентов, поступающих на контракт на открытые и фиксированные (закрытые) конкурсные предложения.

Перевод на вакантные места госзаказа лиц, зачисленных на обучение на контракт на основе полного общего среднего образования, осуществляется не позднее 9 августа.

По состоянию на конец июля получить профессиональное образование выразили желание 48 тыс. 539 абитуриентов.