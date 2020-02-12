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среда, 12 февраля 2020 14:54

Правительство выделило дополнительные средства на зарплаты учителям

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Правительство выделило дополнительные средства на зарплаты учителям
Кабинет министров выделил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям. Фото: slovoidilo.ua

Правительство направило дополнительные 2,2 млрд грн для выплаты заработных плат учителям.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 11 февраля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Сейчас мы впервые за четыре года при расчете количества средств на зарплаты учителей учли данные не прошлого, а этого учебного года, - говорит министр образования и науки Анна Новосад. - Поскольку в формулу, по которой рассчитывается заработная плата, закладывается показатель наполняемости класса, эти данные существенно влияют на формирование бюджета. Деньги, которые мы сейчас "добросили" на места, не повлияют на ставку или обязательные выплаты. Однако они позволят местным властям платить полную надбавку за престижность и премии".

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Благодаря дополнительным средствам бюджеты городов областного значения увеличатся на 933,6 млн, районные бюджеты возрастут на 588,4 млн, бюджеты объединенных территориальных общин - на 712,3 млн.

"Хочу подчеркнуть, что это решение никак не повлияет на учителей, которым городские власти до сих пор выплачивали все надбавки и премии, - добавляет Новосад. - К таким городам, например, относится Киев. В то же время мы намерены изменить подход к выплате зарплаты учителям, увеличив базовую ставку. Я убеждена, что это сделает профессию учителя более защищенной и создаст предохранители для местной власти, которая часто манипулирует надбавками среди работников-бюджетников".

В 2019 году выдали постановление Кабмина, которое предусматривало увеличение оплаты труда для всех педагогов от 20% до 70% в 2020-м.

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