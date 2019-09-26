Почему учителя должны посещать психолога ежемесячно - объяснение эксперта

91% учителей нужна психологическая поддержка Фото: Фабрика результатов

По данным недавнего опроса, более 88% учителей никогда не обращались к психологу за помощью. 91% преподавателей требует бесплатной юридической помощи, а еще 68% хотели бы знать, как решать конфликтные ситуация с родителями и учениками.

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Всего опросили 2200 учителей. Из них - 96% необходима поддержка юристов и психологов. Большинство преподавателей слабо осведомлены о своих правах и не умеют их защищать.

Даже большинство доцентов считают, что психолог - это психиатр. Такое же стереотипное мнение бытует и в учителей. Особенно так распространено думать среди старшего поколения преподавателей. Из-за незнания и неумения отличать эти два понятия педагоги не обращаются за помощью к квалифицированным специалистам, которые могут помочь решить их определенные психологические проблемы, - говорит член Ассоциации коррекционных педагогов Украины Наталья Липка. Рассказывает, почему учителя нуждаются в поддержке юристов и психологов.

Существуют еще какие-то причины?

Да. Многие учителя не идут к психологу из-за стыда. Лично я, когда консультирую какого преподавателя, то очень часто делаю это по телефону. Люди стараются оставаться анонимными. Даже деньги мне присылают на карточку. В общем делают все, чтобы об этом никто не узнал. Наши граждане очень стесняются того, что самостоятельно не могут решить своих проблем. Учитель считается плохим специалистом, если он просит помощи у других, а не справляется со всем в одиночку и это все из-за менталитета.

Почему учителя нуждаются в психологической поддержке?

Ученики, особенно от подросткового к юношескому возрасту, начиная с 12 лет, имеют легкую и простую форму шизофрении. Но это является нормой. Она проявляется в их поведении, когда дети кричат ​​во время урока или им трудно усидеть на одном месте и не вертеться. После 18 лет такие действия с их стороны прекращаются и проходят. Однако сейчас учителя в день проводят по несколько часов и не с одним, а целым классом таких детей. Между уроками нужна не один час отдыха, а большинство педагогов имеют по пять-шесть занятий подряд.

Как учителю избежать эмоционального выгорания?

О том, как делать психологическую разгрузку нужно объяснять в тот период, когда человек только начинает учиться на педагога. Студентам должны выкладывать их права и объяснять, что они не должны бояться обращаться за помощью к психологу или юристу. Сейчас учителю нужно посещать специалиста регулярно, не реже, чем один раз в месяц. При необходимости можно обращаться чаще, все индивидуально и у каждого разная психика.

Есть еще какие-то советы?

Учителю, как и любому другому человеку нужно развитие. Преподавателю чрезвычайно полезно посещать различные курсы повышения квалификации, а также семинары, тренинги или фестивали, касающиеся профессиональной деятельности. В такой среде единомышленников учитель расслабляется. Кроме этого, он обменивается идеями и опытом, что тоже положительно влияет на человека. Помогают "разгрузиться" и новые знакомства, которые преподаватель приобретает на таких мероприятиях. Очень важно, чтобы дирекция школы поддерживала похожие инициативы. Нередки случаи, когда учитель посещал такое событие, а ему этот день отнесли, как прогул или вовсе не отпустили.

Из-за чего в учителей возникает бессилие?

Во-первых, каждые семь лет человек меняется - гормонально и физиологически. Во-вторых, много талантливых педагогов хотят применять новые методы обучения и "отходить" от стандартных. Однако им не позволяют их воплощать через определенные рамки, которые образовывались в украинских школах не один год. Поэтому многие способные учителя оставляют преподавания в Украине и едут работать за границу, где для них есть перспектива развития.

Помогут ли решить проблему совместные школьные мероприятия для педагогов?

Даже в одном учебном заведении учителя "отделены" друг от друга. Обычно дружескими бывают только молодые коллективы. Когда же идет разный, даже не очень значительный возрастной пласт, то таких преподавателей трудно сплотить. Поддержка от других педагогов незначительная. Практически никогда не услышишь, что весь учительский состав на собрании проработал проблему определенного преподавателя и помог ему повлиять на класс. Однако различные развлекательные и релаксационные мероприятия помогли бы сплотить коллектив. Учитель чувствовал бы поддержку коллег, как следствие стресс был бы значительно меньше.

Как понять, что учителю пора обратиться за помощью к психологу?

Существует три стадии усталости: просто усталость, тяжелая и синдром усталости. Они абсолютно никуда не деваются, а только "наслаиваются". Если человеку в течение двух-трех месяцев трудно заснуть, или удается только с помощью снотворных, утром у него головные боли, такому лицу трудно сосредоточиться и появляется раздражительность, то это признаки последней стадии усталости и преподавателю обязательно нужно идти к психологу. Самостоятельно достичь эмоциональной стабильности чрезвычайно сложно.

Как и кто чаще всего нарушает права учителей?

Причиной практически всегда становятся ученики. Лично у меня был случай, когда ребенок в школе травмировался и я помогла ему успокоиться. Когда в ученика началась истерика по этому поводу, я сделала незначительный захват и обездвижила ребенка, чтобы он еще больше себя не травмировал и не помешал другим. Как результат, ребенок успокоился и стал веселым. Родителям не понравилась мое поведение и я была вынуждена вызвать специальных экспертов, которые написали заключение, что все мои действия были компетентными и правильными. Однако я знала свои права и то, как поступать в такой ситуации. Обычно виновными в подобных инцидентах остаются учителя и им выписывают выговоры, а может дойти и до увольнения. К сожалению, родители не очень уважают права учителей и их заслуги. По моим опросам, более 80 процентов родителей считают, что ребенок учится самостоятельно. Таким лицам нужно раздавать буклеты, где четко указывать права и обязанности педагогов.

Помощь психолога нужна более молодым или учителям старшего возраста?

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Если не работать интеллектуально, то с каждым годом когнитивные способности человека "сужаются". Более опытные преподаватели, особенно в предпенсионном возрасте становятся раздражительными, они чаще подвержены стрессу. Все потому, что работа превращается в привычку. Таким лицам нужно как можно больше новизны. Меньше психологической помощи нуждаются педагоги старшего возраста, которые работают с детьми младших классов.

Как часто в европейских странах учителя обращаются к психологам?

Например, в соседней Польше обязательны запланированные мероприятия для преподавателей. В должностной инструкции психолога прописано, что он должен тестировать как учеников, так и преподавателей. У нас этого не придерживаются и сделать это практически невозможно. Польские учителя же проходят регулярные тестирования о эмоциональном выгорании, о том, какие уроки им лучше удаются, а какие сложнее, с чем возникает больше всего проблем и тому подобное. Учитывая результаты, психолог "разбирает" все проблемы педагога и помогает их решить. Такие тестирования происходят индивидуально и длятся около четырех-пяти часов.

По данным Госстата в предыдущем году, в Украине насчитывалось около 440 тыс. учителей. Учеников в учреждениях во всех формах собственности составляло более 3,92 млн. На одного учителя приходилось 8,9 школьников. В начале 90-х годов среднее количество учеников на одного учителя составляла 13, а в начале 2000-х - около 11. В ЕС, где насчитывалось 1,8 млн педагогов, на учителя в среднем приходилось 12 детей.