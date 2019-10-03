Переводил Библию и мировых классиков - Пантелеймону Кулишу 200 лет

Фото: Соломия Цура

2 октября в Институте филологии КНУ имени Тараса Шевченка отметили 200-летие Пантелеймона Кулиша.

В среду прошла международная научная конференция "Пантелеймон Кулиш в культурном и интеллектуальном пространстве Украины". На мероприятии показывали презентацию и рассказывали о значении Кулиша и его деятельности известные ученые и культурные деятели Украины.

"Переводя мировых классиков, в частности Шекспира, Гете, Байрона, Шиллера, Кулиш стремился, чтобы Украина приблизилась к европейскому сообществу, - говорит ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченка Леонид Губерский. - Именно ему принадлежат слова: "Украина лежит головой в Европу". В своем письме к украинской интеллигенции Николай Кулиш призвал ее заботиться о национальной идентичности. А благодаря его переводу "Священного Писания" на родной язык, Библия стала доступной каждому украинцу".

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Начиная с весны в государственных университетах, научных институтах, обществах и академиях наук проходили мероприятия, посвященные юбилею Пантелеймона Кулиша. Также научные структуры организовали цикл международных научных конференций по случаю 200-летия украинского писателя.

"Николай Кулиш подчеркивал, что нужно усиливать образование, которое бы способствовало формированию всесторонне развитого украинца, - говорит директор Института литературы им. Тараса Шевченка НАН Украины Николай Жулинский, - Он призывал к действенной нациетворчеи деятельности. Чтобы изменить общественный строй и получить самостоятельность, Кулиш считал необходимым создать национальноединий "организм", который был бы независимым".

Пантелеймон Кулиш украинский писатель, фольклорист, этнограф, языковед, переводчик, критик, редактор, издатель, философ истории. Он автор первой фонетической азбуки для украинского языка, которая лежит в основе современного украинского правописания.