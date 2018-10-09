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вторник, 09 октября 2018 10:40

Педагоги выходят на массовые акции протеста

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Педагоги выходят на массовые акции протеста
Украинские педагоги запланировали провести массовые акции протеста с требованиями к правительству

Украинские педагоги запланировали провести массовые акции протеста с требованиями к правительству. Первый этап запланирован на 9 октября, а второй - на 17 октября.

9 октября в 15:00. все свободные от занятий преподаватели, студенты и члены общественных организаций выйдут к памятнику Ивану Франко во Львове и озвучат свои требования, пишет "Львівська газета".

По словам председателя Профсоюзной организации работников ЛНУ Владимира Качмара, акция состоится во всех крупных городах Украины.

Следующий этап пикета будет иметь всеукраинский масштаб.

Педагоги поедут в столицу, и 17 октября в Международный день борьбы с бедностью педагоги пройдут митинг-шествием от Майдана Независимости до Верховной Рады Украины.

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Работники образования требуют от украинской власти таких изменений:

- установить минимальный уровень оплаты труда 7751 грн;

- предусмотреть в Госбюджете-2019 на образование 7% ВВП;

- увеличить расходы на академическую стипендию студентам;

- сохранить все надбавки, премии и доплаты;

- Защитить права на труд учителей пенсионного возраста

- финансировать государственные вузы 1-2 уровней аккредитации не из местного, а из государственного бюджета;

- не допустить повышения цен на природный газ, а также тарифов на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги.

На сегодня средняя зарплата учителя составляет 7500 грн, а средняя по Украине составляет 8977 грн. Согласно закону "Об образовании", зарплата учителя низкой квалификационной категории должна составлять минимум 3 минимальные зарплаты. Это около 11 тыс. грн на сегодня.

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09
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