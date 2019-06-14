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пятница, 14 июня 2019 11:23

Объявили результаты первых тестов ВНО

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Объявили результаты первых тестов ВНО
Объявили результаты тестов по украинскому языку и литературе, математике и физике. Фото: rbc.ua

Появились результаты и проходной порог для ВНО по украинскому языку и литературе, математике и физике.

Итоги подвели в Украинском центре оценивания качества образования, сообщает osvita.ua.

Порог тестовых баллов по украинскому языку и литературе остался такой, как в 2018-м, - 23. 53613 человек не сдали тест. Это 15,8% общего количества участников ВНО. Всего 200 баллов получили 17 абитуриентов.

Порог по математике в 2019-м равен 11 баллам. Экзамен по этому предмету с 155 319 абитуриентов не сдали 28 215, то есть - 18,17%. Правда, по математике больше абитуриентов получили 200 баллов - 98 человек.

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В 2019-м эксперты подняли проходной порог по физике в 13 баллов. Не сдали тесты 3204 абитуриенты с 21 407 человек, что составляет 14,97%. 200 баллов по этому предмету никто не получил.

Опубликовали высказывания, которые писали абитуриенты в произведениях по украинскому языку и литературе на ВНО-2019. Немало школьников упоминали о мотивации и рассказывали о поддержке.

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