Назвали даты проведения пробного ВНО

Пробное ВНО проведут 21 и 28 марта. Фото: theinsider.ua

Пробное внешнее независимое оценивание пройдет 21 и 28 марта 2020 года. Регистрация продлится 3-24 января.

"Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языков (английского, испанского, немецкого и французского) - 28 марта", - сообщают в пресс-службе Украинского центра качества образования.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест из одного учебного предмета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько будет стоить дополнительное ВНО в магистратуру

Результат пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы в специальный сервис, будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе - 27 марта, по другим предметам - 3 апреля.

31 октября пройдет пилотное Независимое тестирование для учителей начальной школы. В случае удачного прохождения педагог получит ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада. Он будет пропорциональным объему педагогической нагрузки. Сертификат будет действовать в течение трех лет.