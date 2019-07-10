10 июля начался прием заявлений в вузы от абитуриентов Фото: ukrinform.ua

С 10 по 22 июля абитуриенты могут подавать заявления в вузы.

Большинство поступающих подают заявления через электронные кабинеты, сообщают в МОН.

"Хочу обратить внимание всех поступающих: после подачи первого заявления в электронном кабинете уже ничего, никакие данные, изменить нельзя. Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли он загрузил все документы и указал информацию", - сказал генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

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В этом году поступающие на бакалавра могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. На контракт можно подать любое количество заявлений. Кроме этого, в каждом заявлении абитуриент должен обязательно указывать приоритетность - от 1-го до 7-ми. Самая высокая приоритетность - 1, самая низкая - 7.

"Приоритетность нужна для того, чтобы алгоритм адресного размещения госзаказа "понимал", в какой последовательности надо рассматривать заявления абитуриента. Рассматриваются абсолютно все заявления. И на порядок этого рассмотрения влияет только выбранная приоритетность - больше ничего. Ни представлении, ни размер конкурсного балла на это не влияют", - отметил Олег Шаров.

1 июля началась активная фаза вступительной кампании-2019 - регистрация электронных кабинетов и подача заявлений.