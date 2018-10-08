Лучший в Украине - известно о новом учителе года

В эти выходные выбрали лучшего учителя года в Украине. Им стал Александр Жук. Он преподает информатику в запорожской школе.

Лучший учитель Украины 2018 Александр Жук и президент Петр Порошенко. Фото: pedpresa.ua

Конкурс Global Teacher Prize Ukraine проводят в несколько этапов. Первый состоит из несколько конкурсных испытаний, где выбирают 25 участников. На втором этапе оставляют десять участников. Их выбирают также после конкурсных испытаний.

Ориентировочные критерии оценки: профессиональные знания предмета и методики его преподавания, учета физиологических и психологических особенностей учащихся, установление контакта с детьми, организация учебного взаимодействия и тому подобное.

Премия Global Teacher Prize призвана отметить достижения учителя не только в отношении учащихся, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине.

Gazeta.ua разобралась кто такой Александр Жук.

Кто он

Александр Жук учит информатике детей с особыми потребностями в школе-интернате "Источник". Может спеть песню Монатика языком жестов, чтобы быть с детьми на одной волне.

Он хотел быть экономистом и должен был работать в налоговой службе, но стал учителем. Был социальным педагогом, выучил язык жестов и психологию. Его работа начинается в 6:30 и длится до 11 вечера.

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"Я учился на психологическом факультете, где смог разобраться в себе, а потом возникло желание помочь другим детям. Не жалеть их, а именно помочь - быть для них опорой. Так я начал работать в школе-интернате социальным педагогом. Потом понял, что хочу знать жестовый язык, поэтому поехал в Киевский педагогический университет имени Драгоманова и поступил на факультет дефектологии. После окончания начал получать образование учителя информатики в Запорожском институте, что позволило мне работать с учениками с особыми образовательными потребностями в школе-интернате", - сказал педагог.

Жук разрабатывает конспекты уроков и написал научную работу, посвященную обучению детей с нарушением слуха. Делится с детьми тонкостями IT и создал енергокоманду. Три года подряд побеждает в математическом конкурсе по устному счету.

"Иногда, когда плохо на душе, эти дети дают крылья. Мы с ними путешествуем. Этим детям хочется дать возможность развиваться и быть социально-адаптированными", - говорит он.

Global Teacher Prize 2018

Победитель получил 250 тыс. грн и год бесплатного обучения от "Освитории". Кроме денежной премии, Жук получил поездку на всемирный образовательный форум в Дубае. В марте 2019 году он поедет на Global Education&Skills Forum 2019, где познакомится с лучшими учителями мира.

"Всегда хотел быть экономистом, даже пошел учиться в экономический университет. Как-то на третьем курсе зашли с подругой в школу-интернат, где учились дети с проблемами слуха. Пока ждал ее, ко мне подошел парень лет 14 и начал что-то показывать руками. Я ничего не понял, но в его глазах увидел недовольство", - сказал Жук.

Национальную премию в Украине начали 7 октября 2017. Ее инициировала общественная союз "Освитория" при поддержке Министерства образования и науки. Цель премии - популяризация новаторских подходов в украинском образовании и поднятия престижа профессии педагога. Из пяти лучших жюри выбрало лучшего учителя Украины. Им стал 71-летний учитель физики и астрономии из Черновицкого лицея №1 Паул Пшеничка. Он получил 100 тыс. Грн и год бесплатного повышения квалификации.