Когда стартует регистрация на ВНО-2019

Регистрировать участников внешнего независимого оценивания на 2019 начнут 5 февраля. Фото: Укринформ

Регистрировать участников внешнего независимого оценивания на 2019 год начнут 5 февраля.

Соискатели общего среднего образования смогут регистрироваться до 18 марта. Выпускники прошлых лет до 25 марта 2019 года. Министр образования Лилия Гриневич сегодня подписала соответствующий приказ.

Не позднее 30 апреля все зарегистрированные участники получат возможность загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска. На них укажут время и место проведения каждого теста.

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Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего оценивания отдельных категорий лиц, которые не будут иметь возможности зарегистрироваться в основной период, в частности, участников АТО и лиц с неподконтрольных территорий, продлится с 3 по 20 мая.

Дополнительного периода для перерегистрации участников тестирования 2019 не будет.

В следующем году внешнее независимое оценивание будет проходить с 20 мая по 12 июля.