Филология и право - назвали самые популярные специальности и вузы среди абитуриентов

Поступающие подали 831 тыс 493 заявления в электронной и бумажной формах на дневную форму обучения.
Самыми популярными среди абитуриентов стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра. Чаще всего абитуриенты хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка - 41412
Львовский национальный университет имени Ивана Франка - 36 078
НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 35242
НУ "Львовская политехника" - 29939
Киевский национальный торгово-экономический университет - 24233
Национальный авиационный университет - 22324
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 19379
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 18686
Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14925
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 14 672
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ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений:
Филология - 65419
Право - 65077
Менеджмент - 50207
Компьютерные науки - 39376
Среднее образование - 35 605
Журналистика - 30247
Экономика - 28178
Инженерия программного обеспечения - 27 217
Психология - 25680
Медицина - 25288
Прием заявлений от абитуриентов в электронной и бумажной формах закончился 22 июля 2019, в 18 ч.
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