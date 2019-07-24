Филология и право - назвали самые популярные специальности и вузы среди абитуриентов

 
Ексклюзивы
1/5
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
Просмотров: 4618
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 216
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3132
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 864
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
5 Просмотров: 1684
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1827
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6372
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9468
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3285
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17245
Фото
Все фото
8
5
3
2
5
Украинские учителя попали в Книгу рекордов Украины
Украинские учителя попали в Книгу рекордов Украины
25 украинских школ будут пилотировать новую программу обучения
25 украинских школ будут пилотировать новую программу обучения
Школьники получат новые ученические билеты
Школьники получат новые ученические билеты
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Видео
Все видео
Определили кандидатов на место образовательного омбудсмена
Определили кандидатов на место образовательного омбудсмена
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
В этом году ввели первоочередное поступление в вузы
В этом году ввели первоочередное поступление в вузы
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 882
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2349
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1098
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2844
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1377
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
среда, 24 июля 2019 13:05

Филология и право - назвали самые популярные специальности и вузы среди абитуриентов

  Комментировать
Филология и право - назвали самые популярные специальности и вузы среди абитуриентов
ТОП-10 самых популярных специальностей и вузов среди абитуриентов Фото: uatv.ua

Поступающие подали 831 тыс 493 заявления в электронной и бумажной формах на дневную форму обучения.

Самыми популярными среди абитуриентов стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра. Чаще всего абитуриенты хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка - 41412
Львовский национальный университет имени Ивана Франка - 36 078
НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 35242
НУ "Львовская политехника" - 29939
Киевский национальный торгово-экономический университет - 24233
Национальный авиационный университет - 22324
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 19379
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 18686
Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14925
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 14 672

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали топовые вузы Украины 2019 года

ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений:

Филология - 65419
Право - 65077
Менеджмент - 50207
Компьютерные науки - 39376
Среднее образование - 35 605
Журналистика - 30247
Экономика - 28178
Инженерия программного обеспечения - 27 217
Психология - 25680
Медицина - 25288

Прием заявлений от абитуриентов в электронной и бумажной формах закончился 22 июля 2019, в 18 ч.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Конец вступительной кампании: что делать абитуриентам
Конец вступительной кампании: что делать абитуриентам Просмотров: 423
32% поступающих в магистратуру не сдали ВНО
32% поступающих в магистратуру не сдали ВНО Просмотров: 252
Сейчас вы читаете новость «Филология и право - назвали самые популярные специальности и вузы среди абитуриентов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

У киевского горсовета заменили государственный флаг

Князь разбил войско брата

Ученый обнаружил город инков, не могли найти колонизаторы

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 62210
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 51689
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
 Просмотров: 43247
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 9 Просмотров: 31885
&quot;Снова ноги раздвинула&quot; - Тина Кароль поделилась сексуальными снимками в сети
"Снова ноги раздвинула" - Тина Кароль поделилась сексуальными снимками в сети
4
 Просмотров: 17569
Образование
Какие самые популярные профессии выбирают абитуриенты в 2019 году
Какие самые популярные профессии выбирают абитуриенты в 2019 году Просмотров: 5607
Создали новую систему управления образованием
Создали новую систему управления образованием
 Просмотров: 225
В Украине нет ресурсов повысить зарплату учителям
В Украине нет ресурсов повысить зарплату учителям
 Просмотров: 1701
Конец вступительной кампании: что делать абитуриентам
Конец вступительной кампании: что делать абитуриентам Просмотров: 423
32% поступающих в магистратуру не сдали ВНО
32% поступающих в магистратуру не сдали ВНО Просмотров: 252
Больше всего комментируют
9
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
5
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
5
Савченко спалила своє фото у багатті
4
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
3
Экс-"регионала" Ефремова выпустили из-под стражи
Голосов: 3087
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua