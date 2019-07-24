Филология и право - назвали самые популярные специальности и вузы среди абитуриентов

ТОП-10 самых популярных специальностей и вузов среди абитуриентов Фото: uatv.ua

Поступающие подали 831 тыс 493 заявления в электронной и бумажной формах на дневную форму обучения.

Самыми популярными среди абитуриентов стали учебные заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра. Чаще всего абитуриенты хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка - 41412

Львовский национальный университет имени Ивана Франка - 36 078

НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 35242

НУ "Львовская политехника" - 29939

Киевский национальный торгово-экономический университет - 24233

Национальный авиационный университет - 22324

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 19379

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 18686

Киевский университет имени Бориса Гринченко - 14925

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 14 672

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ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений:

Филология - 65419

Право - 65077

Менеджмент - 50207

Компьютерные науки - 39376

Среднее образование - 35 605

Журналистика - 30247

Экономика - 28178

Инженерия программного обеспечения - 27 217

Психология - 25680

Медицина - 25288

Прием заявлений от абитуриентов в электронной и бумажной формах закончился 22 июля 2019, в 18 ч.