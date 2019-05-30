Эксперт рассказал, чего ждать студентам-медикам от новых экзаменов

Студенты-третьекурсники будут сдавать два новых экзамены Фото:Українська правда. Життя

В 2019 году украинские студенты-третьекурсники и выпускники, изучающие медицину, сдадут, кроме привычного тестирования "КРОК", еще два новых компонента.

Все они входят в Единый государственный квалификационный экзамен. В этом году его ввели впервые.

Так, на третьем курсе в ЕДКИ входит "ШАГ 1", Международный экзамен и экзамен по английскому языку профессионального направления. На выпускном курсе студенты будут сдавать "КРОК 2", Международный экзамен по основам медицины и объективный структурированный практический экзамен. Так, международным экзаменом скорее всего станет тест "Айфом".

Однако, студенты-медики возмущены изменениями. Так, третьекурсники Тернопольского медуниверситета записали видеоролик, в котором выступили против сдаче международного экзамена. Они заявляют, что он совершенно не соответствует программам, по которым они учились три года. Больше всего студентов возмущает тот факт, что если они не сдадут новый американский тест, их исключат из университета.

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- "КРОК" и IFOM похожие. Это тестовые задания, в которых подают пять-восемь вариантов ответов из них нужно выбрать один, который студенты считают правильным, - говорит ассистент кафедры социальной медицины, общественного здоровья и медицинского права Одесского Национального медицинского университета Святослав Линников. - Однако база вопросов для "КРОК" формируется отечественными преподавателями. Каждый из них направляет несколько своих вопросов с ответами типа A, В, С и т.д. В свою очередь IFOM готовит некоммерческая американская организация.

Какие еще преимущества имеет международный экзамен?

- Благодаря его результатам, можно оценить уровень знаний украинских студентов перед студентами из Германии, Израиля или США. Однако в большинстве стран экзамен является добровольным. Тесты "КРОК" студенты просто заучивают из предыдущих лет, ведь они повторяются. Задач IFOM нигде нельзя найти, даже за предыдущие годы. Единственное, можно бесплатно посмотреть на 20 примеров таких тестов, чтобы понять их структуру на сайте IFOM. Результаты экзамена признают во всем мире.

Могут ли студенты, которые не готовились к международному экзамену составить его удачно?

- Все зависит от того, какую базу знаний получил студент в своем вузе. Если человек читал международные учебники, изучала международную доказательную базу и другие ресурсы, тогда он должен сдать международный тест. Однако, большинство вузов обучают студентов сдать именно "КРОК", а не медицине в целом.

Будущие медики готовятся к экзамену по советским учебникам семидесятых-восьмидесятых годов.

Как отличаются вопрос в "КРОК" и международном экзамене?

- Например вопрос в "КРОК" будет звучать: "У мужчины повышенный уровень гормонов, о чем это может свидетельствовать?". Есть варианты ответов: головная боль, головокружение, инфаркт миокарда и опухоль яичек.

Однако вопрос в очень похожую тематику в американском экзамене будет выглядеть так: "Мужчина случайно справил нужду на тест своей женщины и результат был положительный. Кем работает этот человек?". Человек сразу же осознает, что у него опухоль яичек. И студенту нужно понять, что человек работает не машинистом или менеджером в офисе, а на химическом заводе с неблагоприятными условиями. Можно заметить, что такие вопросы значительно основательнее и представляют собой мини-историю.

Изменится программа обучения для студентов-медиков из-за новых экзаменов?

- Сейчас Министерство здравоохранения дает свободу всем вузам, что касается программы, по которой студенты будут учиться. Есть рекомендованные учебники, однако они не обязательны. Таким образом, студенты имеют право согласовывать с университетами и выбирать именно те книги, которые являются лучшими. Они могут быть даже на других языках. Как результат, можно подобрать такую ​​программу, которая еще с первого курса готовить студентов-медиков к международным и другим тестам, которые будут проводить и в дальнейшем.

В Ужгородском национальном университете, медицинский факультет взял программу швейцарских университетов и "подгоняет" ее под украинскую тематику, начиная от часов обучения к темам.

Как поступать студентам, которые не готовы к международному экзамену?

- Это ситуация очень сложная. С одной стороны обидно за студентов, которых вообще не готовили к таким экзаменам. К примеру в международных тестах есть вопрос о коммуникации с пациентами. Однако некоторые украинские студенты-медики его не изучали. Так, в Одесском национальном медицинском университете такого предмета вообще не существует.

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С другой стороны, их предупреждали о том, что международный экзамен станет обязательным. Это стало понятно еще когда проводили пробное тестирование в прошлом году. Однако, и студенты, и преподаватели отнеслись к этому небрежно. К сожалению, вместо того, чтобы готовиться, все надеялись, что его отменят.

Имеют ли студенты любой опыт в написании международного теста?

- 14 марта этого года, студенты четвертого курса специальности "Медицина" сдавали тест IFOM. Они писали сто шестьдесят вопросов в течение четырех часов. Несмотря на то, что буклет с заданиями в университете не оставался, каждый студент мог рассказать третьекурсникам хотя бы несколько вопросов, которые они запомнили. Такая практика довольно распространена. Несмотря на это, у меня есть опасения, что многим студентам-за недостаточной подготовки не удастся сдать экзамены.

IFOM - Международный экзамен по основам медицины в формате теста, который разработал и проверяет Национальный совет медицинских экзаменаторов США. Она является одним из самых авторитетных в мире аттестационных агентств.