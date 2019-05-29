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среда, 29 мая 2019 18:50

Рассказали, кто может сдавать ВНО на дополнительной сессии

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Рассказали, кто может сдавать ВНО на дополнительной сессии
Дополнительная сессия ВНО продлится с 26 июня по 10 июля Фото: Радіо Свобода

Ежегодно люди, которые по уважительным причинам не смогли явиться на ВНО, могут составить его на дополнительной сессии.

Позволяют написать тест лицам, которые были больные в день проведения ВНО, если у абитуриента за пять дней до тестирования похитили один из документов, из-за стихийного бедствия в день или накануне, а также, если за семь дней у абитуриента умер кто-то из родных по крови или браку, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

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Таким участникам в течение 5 рабочих дней с учетом дня проведения тестирования необходимо подать заявление на участие в дополнительной сессии и документ, подтверждающий причину неявки.

В этом году дополнительная сессия начнется 26 июня с тестирования по математике, 27 июня состоится ВНО по немецкому языку, 1 июля - по французскому языку, 2 июля - по испанскому языку, 3 июля - по украинскому языку и литературе, 4 июля - по физике, 5 июля - по английскому языку, 8 июля - по истории Украины, 9 июля - по биологии, 10 июля - по географии. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.

С 21 мая в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания 2019 года. Продлится она до 13 июня и завершится тестированием по химии.

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