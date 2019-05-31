Чирлидинг, петанк, флорбол. В школах становится популярным новый спорт

Украинским школьникам заменяют традиционные виды спорта на новые Фото: Все про Киев

Украинским школьникам вместо привычного бега или баскетбола, предлагают чирлидинг, петанк или флорбол.

Ключевая реформа Министерства образования и науки еще не "дошла" до физического воспитания. Именно поэтому, большинство украинских школ продолжают проводить уроки физкультуры по программе советских времен.

По сравнению, учебные заведения других стран уже давно отошли от привычных нам видов спорта и привлекают детей к физическим занятиям с помощью игр в фризби, корфбола или хортинга.

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- Я лично пробовал заниматься новыми видами спорта и остановился на чирлидинге, - говорит директор по образовательным программам Спортивный движения Александра Педана JuniorZ Андрей Боляк. - Для многих школьников из других стран - это один из основных видов спорта. Однако в Украине он не является распространенным, как и многие другие популярные игры для детей. Именно поэтому, нужно ввести новые вариативные модули к процессу воспитания школьников.

Какие проблемы есть в украинских школах с физическим воспитанием детей?

- Самое важное - это программа, которая еще не получила новых внедрений. Сейчас практически все факультеты и институты физической культуры учат студентов старым программам. Со своей стороны они выкладывают школьникам одни и те же дисциплины, не меняли около сорока лет. Такой ограниченный перечень видов спорта приводит к тому, что ребенку надоедает каждый год делать одно и тоже.

Какие еще?

- Система подведения итогов по работе школ физического воспитания. Чаще всего их подводят за счет того, как школа себя проявила в различных соревнованиях. В таких случаях выигрывает самая сильная команда и ей достается все. Как результат, чтобы победить, учителя выбирают наиболее физически развитых школьников. Обычно это группа ребят, которые ходят на все соревнования начиная от футбола и заканчивая легкой атлетикой. Все остальные дети остаются в стороне и соревнования проходят "мимо".

Из-за экономической ситуации в Украине, материально-техническую базу в большинстве школ не смогут обновить в ближайшие годы.

Как решить такие проблемы?

- Нужно внедрять такие виды спорта, на которые нужно тратить минимум средств. Например, занятия по чирлидингу можно проводить совершенно бесплатно и на небольшой территории. Однако, многие учителя не являются готовыми к переменам. Поэтому нужно менять сознание преподавателей. Они должны быть открытыми к новым методам работы.

Как еще можно поощрять детей к занятиям по физкультуре?

- Нужно изменить классические соревнования с советских времен на новые спортивно массовые мероприятия. Они должны быть зрелищными. Сейчас дети привыкли, что соревнования проводятся в обычных спортзалах, а награждают в лучшем случае грамотой, которую дают на всю команду. Необходимо привлекать спонсоров. Чтобы заинтересовать детей, а спортивные событие должны происходить в специально оборудованных залах с музыкальным сопровождением. У школьника должно возникать желание участвовать в таких соревнованиях.

Стоит ли хранить "дух" соревнования?

- Думаю, что он должен быть до того момента, пока дети находятся на площадке. Не стоит создавать турнирные таблицы, где будут показывать худших учеников. Если ребенок сыграла в определенном виде спорта, но проиграла, не нужно объявлять это на всю общественность. Есть огромное гарантия того, что такой ученик больше никогда не захочет этим заниматься. Необходимо отмечать старания каждого школьника, еще лучше, чтобы все получали награду и определенным образом побеждали.

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Возникают ли проблемы с учителями физической культуры?

- Они идут нам на уступки. С самого начала, когда мы предлагаем изменения, учителя относятся к этому несколько настороженно. Однако, после того, как они самостоятельно пытаются сыграть во все виды спорта, осознают, что это очень доступно как для взрослых, так и для детей. После этого, в городах появляется немало послов, которые внедряют новые виды спорта в своих школах.

Зависят ли изменения непосредственно от учителей?

- Важно, чтобы местные власти начали обращать больше внимания на учителей физической культуры. Их следует отмечать за внедрение новых форм работ для школьников. Кроме этого, необходимо помогать и создавать все условия учителям, чтобы они внедряли новые виды спорта в своей школе. Следует проводить углубленные семинары для таких преподавателей, а также массовые мероприятий. Их работу и старания обязательно нужно освещать и благодарить.

Какие новые виды спорта можно вводить в украинских школах?

- Пропагандируем такие виды спорта, как чирлидинг, петанк, флорбол, бадминтон, фризби, корфбол, регби, хортинг, сумо, самбо и американский футбол. Многие органы власти не хотят вводить новые виды спорта, ведь они не могут справиться с традиционными. Если, например, сравнивать баскетбол или футбол с корфболом, то в первых случаях девушки редко играют с ребятами. Кроме этого, многие ученики ходят в секции из этих видов и могут запросто обыграть своих соперников. Как результат, всем другим школьникам будет неинтересно. Корфбол - это те же броски в корзину. Однако его придумали, чтобы и ребята, и девушки смогли играть вместе.

Во время любых игр с мячом, которого пытаются перехватить, возникает большая угроза травмироваться.

Что объединяет все эти виды спорта?

- Во-первых, все игры направлены на гендерное равенство. Дети любого пола могут заниматься как черлидерству так и играть в фризби. Во-вторых, все виды спорта являются бесконтактными, чем снижают риск травмироваться. К игроку, который владеет мячом или другим орудием касаться нельзя. Его можно перехватить только во время передачи. В-третьих, они доступны. В противоположность волейболу, для которого нужны специальные технические навыки, в эти игры школьник может удачно играть уже с первого раза.

Имеют новые игры еще какие-то преимущества?

- Новые виды спорта противодействуют буллингу. Он появляется, когда ребенку на уроке физической культуры не удается сдать определенные нормативы или ей не хватает умения играть в игру на уровне со всеми. Как результат, такой ученик становится объектом насмешек со стороны сверстников. Новые виды спорта противостоят буллингу, ведь все дети находятся в равных условиях. Так, если ребенок имеет лишний вес и не может себя проявить в гимнастике или бега, она запросто может стать чемпионом в петанку.

Нужны какие-то технические средства в новых видах спорта?

- Как ни странно, но обычные гаджеты помогать нам популяризировать здоровый образ жизни. Во время проведения различных мероприятий, где представлены новые виды спорта, дети охотно снимают все действо на свои смартфоны. После они выкладывают видео в социальные сети и вся необходимая информация распространяется.

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Нужен специальный инвентарь для тех видов спорта?

- Да. Однако, все орудия не является дорогими. Например, диск для игры в фризби значительно дешевле мяча для игры в баскетбол или футбол. Кроме этого, любые дополнительные средства для игр доступны и их запросто купить в Украине. Некоторое инвентарь можно изготовить самостоятельно. Так, на уроках искусства легко создать помпоны для чирлидинга из полиэтиленовых пакетов. Самостоятельно можно сделать и шары для петанку.

Нужно ли благодарить учителей, которые популяризируют новые виды спорта?

- После года работы мы решили отметить лучших учителей, которые развивают новые игры. Александр Педан учредил премию в размере тридцать тысяч гривен. Основными требованиями к победителям были количество внедренных новых видов спорта, частота проведения массовых мероприятий по физкультуре, количество спортивных секций из новых видов и тому подобное. Награду получили два сельских учителя из Хмельницкой и Херсонской областей.

JuniorZ - проект Александра Педана по содействию развитию спорта среди школьников. 1 июня до "Дня защиты детей" проект проведет фестиваль в Киеве. Пятого июня, пройдет ближайший семинар для учителей в с. Немишаеве. Сейчас команда JuniorZ побывала в 16 городах Украины.