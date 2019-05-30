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четверг, 30 мая 2019 12:06

Эксперт рассказал, какие новые профессии появятся в будущем

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Эксперт рассказал, какие новые профессии появятся в будущем
Эксперт рассказал о самых прибыльных профессиях в Украине Фото: zak-kor.net

IT является самой высокооплачиваемой сферой в Украине.

Согласно исследованиям HeadHunter, уже несколько лет подряд наибольшее количество вакансий предлагается в сферах "Продажи", "ИТ, телеком" и "Маркетинг". Положительную динамику демонстрируют отрасли "Производство", "Строительство", "Бухгалтерия", "Транспорт и логистика", "Рабочий персонал".

- Сейчас можно заметить высокий интерес к специалистам IT сектора. Это работа с большими массивами данных, кибербезопасностью или аналитикой, - говорит специалист экспертно-аналитического центра портала "HeadHunter Украина" Юлия Дрожжина. - Следует понимать, что IT-специалисты будут востребованы не только в таких компаниях, но и других отраслях. IT-сфера хорошо оплачивается и эти показатели не будут снижаться.

Какие профессии могут исчезнуть или измениться в будущем?

- В сфере финансов за счет автоматизации могут стать ненужными специалисты, работающие с первичной бухгалтерией. Однако, такие люди будут заниматься просчетом рисков. Совсем недавно вышел журнал, который написал бот. То есть, даже журналистика терпит изменения. Кроме этого, кросс-функциональные специалисты, которые знают не только свою специализацию, но и смежные, будут высоко цениться. Например, пиар-менеджеру стоит владеть и маркетингом.

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Возможно появятся новые профессии?

- Пенсионная система меняется и люди будут думать о самостоятельном обеспечения финансирования во время своего пенсионного периода. Поэтому востребованными будут специалисты, которые будут разрабатывать такие планы. В последнее время можно заметить, что продолжительность жизни увеличивается. Соответственно, будут востребованы специалисты, которые будут работать над предотвращением возрастных болезней. Они будут диагностировать их на раннем этапе и лечить. Также увеличивается интерес людей к здоровому образу жизни. Поэтому становиться популярными диетологи и различные спортивные специалисты.

Какие профессии востребованы сейчас?

Это специалисты аграрной сферы. Так, аграриям работодатели предлагают зарплаты от тысячи долларов. Однако работников нет, ведь среди молодежи эти профессии не популярны. Стоит отметить, что по ежегодным результатам вступительных компаний продолжают лидировать юриспруденция, финансы и филология. В этих сферах чрезвычайно высокая конкуренция. Например у юристов на одно вакантное место 8-9 резюме. Для сравнения, в аграрной сфере всего 2-2,5 человека на одно рабочее место.

В будущем прогнозируют появление новой специальности в сфере "Строительство". Новым специалистом станет проектировщик инфраструктуры "умного" дома. Он будет заниматься интеллектуальными системами управления домашних хозяйств.

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