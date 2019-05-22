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среда, 22 мая 2019 12:04

Больше всего в ЕС - украинские проекты получили около 2 млн евро

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Больше всего в ЕС - украинские проекты получили около 2 млн евро
Украинские проекты получили больше всего грантов от Европы для малого и среднего бизнеса. Фото: europa.eu

Украинские проекты получили больше всего грантов от Европы для малого и среднего бизнеса.

Около 2 млн евро получила Украина для реализации бизнес-стартапов. Материальную поддержку оказали в рамках программы ЕС "Горизонт 2020".

Сейчас это самая большая сумма среди стран Восточного партнерства, ассоциированных в программу. В целом же украинские участники уже получили более 22 млн евро на свои проекты от "Горизонта 2020", с тех пор как участвует в программе.

"Участие в "Горизонте" позволяет нашим исследователям получить дополнительные средства для их идей. Однако я б не рассматривала бы членство в программе только с позиции финансовых преимуществ. Во-первых, ученые имеют больше возможностей для сотрудничества с зарубежными коллегами. Могут перенять их опыт и заявить о себе на международной арене. Во-вторых, они получают опыт участия в программе, авторитет которой признает весь мир.

С тех пор мы участвуем в программе, мы генерируем идеи, которые интересны не только на внутреннем рынке, но и в масштабах всей Европы и мира", - рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Украина является ассоциированным членом "Горизонта 2020" уже 4 года. Наши разработчики имеют возможность участвовать в Small and Medium-sized Enterprises Instrument - конкурсе для малого и среднего бизнеса. Первая фаза мероприятия предусматривает получение заявителями до 50 тыс. евро для развития бизнес-плана. Во второй фазе - разработчики могут претендовать на получение более 1 млн евро для реализации плана и коммерциализации разработки.

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Сейчас участниками первой фазы SME Instrument есть 10 украинских организаций, а второй - 2.

Первый украинский проект, который получил 1,2 млн евро во второй фазе, принадлежит компании Polyteda Cloud. Он предлагает инструменты для проверки микросхем перед их запуском в масштабное производство. Этот механизм может помочь производителям избегать убытков и задержек в выводе продукции на рынки.

SolarGaps - наш проект, касающийся энергетической отрасли. Он выиграл 1 млн евро в этом году. Евгений Эрик - основатель проекта - создал жалюзи из солнечных панелей, которые подстраиваются под угол падения солнечного света и производят электроэнергию. Электричества, которое производит 1 кв. м таких жалюзи, хватит для подзарядки 3 ноутбуков и 30 светодиодных ламп. Изготавливают SolarGaps в Киеве возле микрорайона Бортничи. Такое решение ориентировано на владельцев квартир, которые не имеют возможности использовать большие площади под установку солнечных батарей.

Украина планирует стать ассоциированным участником новой программы ЕС Horizon Europe, которая стартует 2021-го, сообщил pedpresa.ua.

Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала, что на начало 2019-го 189 украинских организаций участвуют в 139 проектах программы "Горизонт 2020".

5 коллективов украинских ученых получили премии Кабинета министров за разработку и внедрение инновационных технологий. Каждый возьмет по 200 тыс. Грн.

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