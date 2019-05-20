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понедельник, 20 мая 2019 15:36

Украинские ученые получили 1 млн грн за работу

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Украинские ученые получили 1 млн грн за работу
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич вручает награды. Фото: pedpresa.ua

5 коллективов украинских ученых получили премии Кабинета министров за разработку и внедрение инновационных технологий. Каждый возьмет по 200 тыс. грн.

За финансовое поощрение в этом году боролись 20 работ. Из них эксперты отобрали 5 лучших. Среди них - разработка новой технологии лечения огнестрельных переломов костей, технология для выращивания супербольших монокристаллов тугоплавких металлов, технология изготовления крупногабаритных редукторов тяжелого машиностроения.

"Я рада, что сегодня имеем возможность собраться накануне Дня науки, чтобы поздравить и отметить лучших. Именно вы защищаете наш научный и интеллектуальный потенциалы. И хотя многие этого фронта не видят, ваша линия защиты является одной из важнейших. Спасибо за ваш труд и вклад, который делаете", - сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время вручения наград.

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Между тем, чиновница вручила ведомственные награды МОН Укаины. Их, в частности, получили украинские полярники, которые недавно вернулись из сезонной экспедиции на антарктической станции "Академик Вернадский", сообщили на сайте pedpresa.ua.

Премию Кабинета министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий основали 1 августа 2012-го. Ее присуждают ежегодно через конкурс и вручают ко Дню науки. Премией отмечают лучших ученых и изобретателей за разработку и внедрение в производство инновационных технологий и вывод на рынок отечественной инновационной продукции.

В Украине количество аспирантов и докторантов постоянно уменьшается. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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