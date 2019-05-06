По количеству ученых мы отстаем даже от Румынии - эксперт

Число научных работников в Украине уменьшается. Фото: clipart-library

В Украине число аспирантов и докторантов постоянно уменьшается. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В 2018-2019 году количество аспирантов сократилась почти на 2 тыс. человек. С 24786 до 22829 людей. Докторантов стало меньше на полтысячи по сравнению с предыдущим учебным годом - с 1646 до 1145 человек.

Коррупция, безответственность, отсутствие стратегического мышления, неумение коммерциализировать разработки, даже те, которые есть, - вот основные причины потери наших научных кадров, - считает эксперт направления "Образование" Украинского института будущего Николай Скиба. Он рассказывает Gazeta.ua.

Когда мы начали терять научных специалистов?

С 1990-х. Такая тенденция продолжается до сих пор. Материально-техническое обеспечение, качество исследований, академическая добродетель, интегрированность в мировой процесс, уровень амбиций, вызовов - все эти аспекты в нас или недоразвитые или запущены. В общем, наши лаборатории не оснащены необходимым оборудованием, а на том, что есть, не сделаешь существенного открытия. Материально-техническую базу "растягивают". К примеру, в Луганском государственном университете было мощное оборудование по выращиванию кристаллов. Но его вывезли в Российскую Федерацию еще до Революции Достоинства.

Возможно, стране не нужно так много ученых?

Нужно. По количеству научных специалистов на тысячу населения, мы отстаем даже от Румынии. Интеллект - он не сосредоточен в головах отдельных людей. Он как интеренет. Это постоянный обмен идеями. Если только исчезает определенное количество узлов, через которые передается информация - вся среда затухает.

Может науке надо больше денег?

Возможно, прозвучит парадоксально, но нет, в определенных вопросах. Если брать процентные соотношения, то динамика увеличения расходов на Академию наук была даже большей, чем расходы на Верховную раду. Инвестиции растут, а эффективность их использования все время падает. Капитал "растекается", вместо того, чтобы фокусироваться на приоритетных направлениях или на состоятельных учреждениях. Такая тенденция сохраняется уже около 20 лет. Поэтому, молодые ученые видят украинские научные перспективы и энтузиазма им от этого мало. Зато они видят другую атмосферу и возможности - те, что за рубежом. И если раньше это были в основном ведущие европейские и американские страны, то сейчас это и другие государства. В частности Катар активно закупает украинские кадры, Объединенные Арабские Эмираты.

То есть неадекватный менеджмент - среди основных причин научной атрофии?

Чиновники и некоторые представители президиума Академии наук вместо коммерциализации науки занимаются коммерциализацией своего положения. Некоторые научные чиновники продают материальную базу своих учреждений. Например, в университетов есть территории развития. В свое время им выделяли эти земли на перспективу, чтобы они расширялись, строили новые корпуса и т.д., но для науки и тех, кто ею занимается. Уполномоченные должностные лица передают такие территории под коммерческое строительство. На образовательных территориях возводят бизнес-центры, жилые многоэтажки на продажу. Максимум - выделят несколько квартир из таких высоток для нужд научного института, не больше. Преступную выгоду имеет тот, кто со стороны учебного учреждения предоставил возможность для таких сделок, а те кто в лабораториях работает - остаются ни с чем. Выдача научных званий - целый бизнес. Это очередная беда сегодняшней украинской науки. Крайне выгодно "просвещать" политиков. Этим грешат университеты, ректоры, деканы, члены специализированных научных советов. Им не интересно поддерживать исследования, если проще торговать научными степенями, званиями.

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Как влияет на кадровый вопрос демографическая ситуация в Украине?

С 2001 года в Украине не проводили перепись населения. Мы не знаем точно, сколько нас. Однако, по опосредованным данным, примерно 36-38 миллионов. Сокращается как количество людей в целом, так и тех, кто хочет заниматься наукой. А многие из тех, кто хочет, выезжают на чужбину, туда, где вместо подковерных договоренностей попрозрачнее ситуация. Более того: теперь еще и студенты уезжают. В 2016 году, около 60-65 тысяч украинцев обучалось за рубежом. Сейчас - почти 80 тыс. Очевидно, многие из таких будут делать карьеру не в Украине.

Что надо делать, чтобы исправить ситуацию к лучшему?

Среди важных задач - существенно укреплять, обновлять материально-техническую базу. И делать это надо в рамках государственной программы. Нужно выделить отдельные центры, где научные организации образуют своеобразный академический полис. Место, куда будут идти средства. Туда, где будет концентрироваться оборудование, и это оборудование будет общего доступа для различных исследователей. Необходимые условия, которые облегчат коммерциализацию науки. Но для этого нужны изменения в законодательстве. В частности в бюджетный кодекс. Тогда у нас будет возможность нормально и разрабатывать и предлагать. Нужна экосистема с бизнес-инкубатором, где будет менторская поддержка, встречи с представителями бизнеса, которые ищут решений и готовы за них платить. При таких условиях, кому-то из ученых может будет интересно сделать карьеру в бизнесе, со временем. Сделал какое-то научное открытие - потом пошел с ним в свободное плавание. Кстати, есть примеры украинских академических стартапов. Один из таких - разработка технологии анализа генома. Надо создать условия для перетока, чтобы достижения, сделанные в академической сфере, легко могли переливаться в бизнес.

Материальная составляющая - единственный аргумент который влияет на науку?

Нет. Очень важно для науки - амбициозные цели и проекты. Люди с амбициями и с интеллектом концентрируются там, где они могут решить какую-то существенную проблему. Украине необходимо формировать эпицентр научных активностей. Чтобы был заказ на решение сложной проблемы. Должны быть вызовы. И у нас достаточно основ: почвы, возобновляемая энергетика, обращение с отходами... Нам нужна научная, дисциплинарная группа, которая будет решать проблемы с помощью различных инструментов: научного поиска, менеджмента, коммуникации. Так мы построим страну, для которой потребуются исследователи. Тогда в Украину будут чаще приезжать светила из-за рубежа, чтобы вместе с нашими учеными проводить здесь работу и решать проблемы, которые могут влиять на мир.

Актуален ли формат устройства научных институтов в Украине?

Нет. Нужно отказаться от нежизнеспособных элементов, которые нет смысла поддерживать, пересмотреть кадровую базу, частично институты. Мы имеем слишком много отраслевых академий. А это - многочисленные президиумы, институты, помещения, организационно-материальная база. Все это можно оптимизировать, ресурсы - сконцентрировать. Крайне уместным станет слияние академий, замена неэффективного менеджмента на тот, который готов уже демонстрировать результат. Все это без изменения законодательства - вряд принесет существенные изменения.

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На таком пути, вероятно, будут и те, кто захочет удержать привычный уклад?

Конечно, найдутся те, кто будет безумно противиться. Будут "забрасывать": "Вы губите науку, геноцид интеллекта". Сначала количество ученых еще сократится. Но дальше - люди пойдут в обновленную науку. В частности, мы выйдем на прирост количества современных профессионалов и благодаря ученым из-за рубежа. Науке нужно количество, плотность классных специалистов на квадратный метр. И в научной и в инновационной сфере. Ведь эта плотность - позволяет производить идеи. Чтобы привлекать таланты - нужен системный подход. Необходим широкий доступ к ресурсам. Нужны не просто деньги, должен быть и венчурный капитал. А чтобы венчурный капитал пришел, должно быть адекватное правовое поле и защита собственности. Для этого нужна и реформа суда. Также Науке нужна академическая, интеллектуальная свобода, свобода самовыражения. Ученые едут не только туда где больше денег, но и туда, где больше свободы, где их уважают.

То есть нам нужна новая, хорошо осмысленная стратегия?

Проблем в науке много, их надо систематизировать. Одно дело когда они просто существуют в природе. Другое дело - когда они сформулирована как управленческая, стратегическая задача, которую нужно решить в установленные сроки с ожидаемыми результатами. Так она превращается в челлендж, который будет интересен как ученым так и бизнесменам.

Долго ли продлится тенденция уменьшения числа ученых в Украине?

Долго держаться она не может физически. Ибо придет истощение. Да и у нас, к счастью, уже есть популяризаторское движение - движение молодых ученых.

А если тенденция, которая сложилась сейчас, не изменится?

Может быть несколько сценариев. Первый - будут попытки что-то изменить под лозунгами: "Нам нужна молодая кровь в науке!" Но с этой кровью вряд ли кто-то посоветуется. Другое же дело - карт бланш для науки. Но это возможно, если рычагами политического влияния будут манипулировать, в частности, и проактивные предаставители украинской науки. Будет ли меняться Украинская наука к лучшему - будет зависеть от новой Верховной Рады. От программ политических сил, которые пойдут на выборы, выиграют места в парламенте и какое место там займет наука. Сейчас можно повлиять на каждый из этих сценариев, в том числе через выборы, путем адвокации интересов научной, инновационной сферы. Сейчас формируются новые политические проекты. К ним можно присоединиться. К таким уже привлечены исследователи, и они собираются менять. Поэтому будущее в украинской науки есть.

Как быстро Украина может оказалась среди лидеров в сфере science?

На сегодняшний день украинская наука достаточно запущена. Пятерка лидеров - ближайшие 50 лет Украина вряд ли светит. А вот в ТОП-50, за 5 лет войти мы можем. Инновационность, образование и развитие человеческого капитала, легкость ведения бизнеса. Вот три индекса, которые, как тумблеры, надо двигать максимально синхронно, чтобы Украина стала современной и успешной в сфере науки.

В Украине становится все меньше ученых. Аспирантов и докторантов в высших учебных заведениях Украины стало меньше по сравнению с 2017-2018 учебным годом.