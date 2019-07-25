26 июля абитуриенты узнают, поступили ли на бюджет

26 июля абитуриенты узнают, попали ли они в вуз Фото: Дзеркало тижня

26 июля абитуриенты узнают, получили ли они место государственного или регионального заказа.

В электронном кабинете поступающего в заявлении, где абитуриентабудут рекомендовать на обучение за средства государственного бюджета, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению", передает Освіта.ua.

Зачисление на обучение продлится до 12:00 1 августа. Так, до 18:00 31 июля абитуриенты должны лично принести оригиналы документов для зачисления на бюджет.

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Абитуриенты, которые не выполнят все требования к зачислению или откажутся от рекомендации не попадут на бюджет в 2019 году. Поступающие, которым не удастся попасть на бюджет, получат у всех заявлений статус "Допущено к конкурсу".

Если поступающего будут рекомендовать на контракт напротив заявлений статус изменится на: "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)". Такой статус может появиться напротив нескольких заявлений. Тогда поступающий будет иметь возможность самостоятельно определить, какое именно предложение выбрать.

Для вступления нужно подать пакет документов в вуз, дату приема определяет учреждение высшего образования. В общем зачисления на контракт может длиться до 30 сентября.