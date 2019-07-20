Какие самые популярные профессии выбирают абитуриенты в 2019 году

Ситуация не меняется в течение нескольких лет. Большинство хочет быть юристами, экономистами и филологами

В этом году абитуриенты активно выбирают специальность юриста, экономиста и международника.

Проблема безработицы в Украине из-за того, что абитуриенты выбирают профессию по престижности. В прошлом году на филологические факультеты подали заявления 75000 выпускников. Также массово выбирают такие специальности как, юристы, менеджеры, педагоги и экономисты.

Специалисты советуют не обходить роботничих профессий. Заработная плата составляет не менее офисных работников.

Это происходит потому, что в школе повторяют, если ученик будет плохо учиться - он будет дворником. Но все профессии нужно, рассказывает 24tv.ua.

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Больше всего заявлений подают вправо - 72965 заявлений, менеджмент - 47695 заявлений, среднее образование - 45 397 заявлений, компьютерные науки - 38374 заявления, экономика - 29702 заявления, медицина - 29 065 заявлений, инженерия программного обеспечения - 25930 заявлений, туризм - 24827 заявлений, психология - 22675 заявлений.

Регистрация заявлений для поступающих завершается 22 июля в 18:00. Но МОН советует не затягивать, ведь на последний день будет перегружен сервер из-за большого поступления заявлений.