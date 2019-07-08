25 украинских школ будут пилотировать новую программу обучения

Фото: Министерство образования и науки Украины

25 украинских школ будут готовить детей по новой программе социального, эмоционального и нравственного обучения - SEE Learning.

Новую программу обучения представили 7 июля, в пределах V Национальной (не)конференции EdCamp Ukraine, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Программа будет пропилотована в 25 школах Украины. Сегодня будут представлены для учителей первые уроки такой программы. Им нужно научиться каким-то образом рядом со знаниями и умениями формировать в наших молодых людей те ценности, которые помогут им самореализоваться и быть счастливыми ", - говорит Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Программу можно практиковать на одном предмете, других уроках или внеклассных занятиях. Таким образом, программа не нарушать учебный процесс.

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"Это 20-40-минутные занятия, разделенные на семь разделов. Для каждой возрастной группы уже создано более 40 уроков, которых хватит на год-два работы. Они содержат четкие методические инструкции и простые, иногда игровые, задания для класса, на подготовку к которым педагогу требуется не менее получаса. В августе завершится отбор, а осенью начнется обучение педагогов", - сообщил советник Министра образования и науки Александр Элькин.

25 заведений, где будут обучать по новой программе, будут определять в пределах конкурсного отбора после Национальной (не)конференции EdCamp Ukraine 2019.

Программу SEE Learning разработала международная команда ученых на базе Университета Эмори при поддержке Лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы XIV.