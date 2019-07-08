 
Ексклюзивы
1/5
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 540
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2727
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 504
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1044
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2169
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2170
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5742
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3051
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
5
3
2
5
4
25 украинских школ будут пилотировать новую программу обучения
25 украинских школ будут пилотировать новую программу обучения
Школьники получат новые ученические билеты
Школьники получат новые ученические билеты
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
&quot;Долой стену. Строим мосты&quot; - стартует программа медиаобразования
"Долой стену. Строим мосты" - стартует программа медиаобразования
Видео
Все видео
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
В этом году ввели первоочередное поступление в вузы
В этом году ввели первоочередное поступление в вузы
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1899
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 621
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1809
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1845
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2403
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 июля 2019
2 Просмотров: 1935
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
понедельник, 08 июля 2019 11:49

25 украинских школ будут пилотировать новую программу обучения
5

  Комментировать

Фото: Министерство образования и науки Украины

25 украинских школ будут готовить детей по новой программе социального, эмоционального и нравственного обучения - SEE Learning.

Новую программу обучения представили 7 июля, в пределах V Национальной (не)конференции EdCamp Ukraine, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Программа будет пропилотована в 25 школах Украины. Сегодня будут представлены для учителей первые уроки такой программы. Им нужно научиться каким-то образом рядом со знаниями и умениями формировать в наших молодых людей те ценности, которые помогут им самореализоваться и быть счастливыми ", - говорит Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Программу можно практиковать на одном предмете, других уроках или внеклассных занятиях. Таким образом, программа не нарушать учебный процесс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент подписал закон о профессиональном образовании: главные изменения

"Это 20-40-минутные занятия, разделенные на семь разделов. Для каждой возрастной группы уже создано более 40 уроков, которых хватит на год-два работы. Они содержат четкие методические инструкции и простые, иногда игровые, задания для класса, на подготовку к которым педагогу требуется не менее получаса. В августе завершится отбор, а осенью начнется обучение педагогов", - сообщил советник Министра образования и науки Александр Элькин.

25 заведений, где будут обучать по новой программе, будут определять в пределах конкурсного отбора после Национальной (не)конференции EdCamp Ukraine 2019.

Программу SEE Learning разработала международная команда ученых на базе Университета Эмори при поддержке Лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы XIV.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Гриневич запретила учителям заниматься репетиторством
Гриневич запретила учителям заниматься репетиторством Просмотров: 7083
ТОП-5 самых дорогих вузов Украины
ТОП-5 самых дорогих вузов Украины Просмотров: 1809
Сейчас вы читаете новость «25 украинских школ будут пилотировать новую программу обучения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Германия разгромила Бразилию в полуфинале Кубка мира

Расстреляли украинского педагога

От "интимного" налога освобождали героев войны

После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку

Самое читаемое
Кто ввел моду на &quot;голые платья&quot;
Кто ввел моду на "голые платья"
21
 Просмотров: 51393
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
 Просмотров: 42977
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
12
 Просмотров: 41600
Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным
Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным Просмотров: 17137
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
25
 Просмотров: 11610
Образование
Гриневич запретила учителям заниматься репетиторством
Гриневич запретила учителям заниматься репетиторством Просмотров: 7092
Президент подписал закон о профессиональном образовании: главные изменения
Президент подписал закон о профессиональном образовании: главные изменения 1 Просмотров: 2430
ТОП-5 самых дорогих вузов Украины
ТОП-5 самых дорогих вузов Украины Просмотров: 1809
Рассказали, как изменится зарплата учителя
Рассказали, как изменится зарплата учителя Просмотров: 1278
Вступительная кампания: как подать документы на поступление через интернет
Вступительная кампания: как подать документы на поступление через интернет
10
 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
15
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
5
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
4
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 3034
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua