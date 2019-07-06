ТОП-5 самых дорогих вузов Украины Фото: КНУ імені Тараса Шевченка

В самом дорогом университете стране сумма за обучение достигает 71,5 тыс грн.

На сайтах высших учебных заведений появилась стоимость за 2019 - 2020 учебный год. Поэтому решили определить ТОП-5 самых дорогих вузов Украины, сообщает "Завтрак с 1 + 1".

На первом месте оказался факультет здравоохранения Киевского национального университета Тараса Шевченко. Год обучения на английском языке в этом заведении обойдется в 71 500 грн. Второе место заняли юридический факультет и "Международные отношения" в Киево-Могилянской академии. Обучение на этих специальностях стоит по 50 000 грн.

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Третьим стал факультет международных отношений в Киевском международном университете. За него придется отдать 46 400 грн. Недешево обойдутся и творческие специальности. За год обучения на режиссера театра кукол в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко Карого придется заплатить 37 852 грн.

Замыкает пятерку самых дорогих университетов Украины Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского". В нем специальность информационных систем и технологий стоит 32 000 грн.

Первого июля в Украине стартовала вступительная кампания.