ТОП-5 самых дорогих вузов Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
Просмотров: 315
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
1 Просмотров: 1899
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 414
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 819
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1989
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 2017
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5499
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2997
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
3
2
5
4
6
Школьники получат новые ученические билеты
Школьники получат новые ученические билеты
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
&quot;Долой стену. Строим мосты&quot; - стартует программа медиаобразования
"Долой стену. Строим мосты" - стартует программа медиаобразования
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
Видео
Все видео
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
В этом году ввели первоочередное поступление в вузы
В этом году ввели первоочередное поступление в вузы
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1611
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 567
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1782
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1791
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2322
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 648
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
суббота, 06 июля 2019 13:12

ТОП-5 самых дорогих вузов Украины

  Комментировать
ТОП-5 самых дорогих вузов Украины
ТОП-5 самых дорогих вузов Украины Фото: КНУ імені Тараса Шевченка

В самом дорогом университете стране сумма за обучение достигает 71,5 тыс грн.

На сайтах высших учебных заведений появилась стоимость за 2019 - 2020 учебный год. Поэтому решили определить ТОП-5 самых дорогих вузов Украины, сообщает "Завтрак с 1 + 1".

На первом месте оказался факультет здравоохранения Киевского национального университета Тараса Шевченко. Год обучения на английском языке в этом заведении обойдется в 71 500 грн. Второе место заняли юридический факультет и "Международные отношения" в Киево-Могилянской академии. Обучение на этих специальностях стоит по 50 000 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступительная кампания: как подать документы на поступление через интернет

Третьим стал факультет международных отношений в Киевском международном университете. За него придется отдать 46 400 грн. Недешево обойдутся и творческие специальности. За год обучения на режиссера театра кукол в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко Карого придется заплатить 37 852 грн.

Замыкает пятерку самых дорогих университетов Украины Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского". В нем специальность информационных систем и технологий стоит 32 000 грн.

Первого июля в Украине стартовала вступительная кампания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Рассказали, как изменится зарплата учителя
Рассказали, как изменится зарплата учителя Просмотров: 1008
Учителей и школьников будут учить кибербезопасности
Учителей и школьников будут учить кибербезопасности Просмотров: 225
Сейчас вы читаете новость «ТОП-5 самых дорогих вузов Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Допомагають схуднути та продовжують життя: користь від поцілунків

Родственница Сталлоне скрывала украинские корни

Вакцину испытали на покусанному мальчику

Самое читаемое
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 59840
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
16
 Просмотров: 23557
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 23481
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
 Просмотров: 22095
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
10
 1 Просмотров: 21915
Образование
Рассказали, как изменится зарплата учителя
Рассказали, как изменится зарплата учителя Просмотров: 1008
Вступительная кампания: как подать документы на поступление через интернет
Вступительная кампания: как подать документы на поступление через интернет
10
 Просмотров: 162
Учителей и школьников будут учить кибербезопасности
Учителей и школьников будут учить кибербезопасности Просмотров: 225
Поступающим без ID-карточек легче попасть в вуз
Поступающим без ID-карточек легче попасть в вуз Просмотров: 1098
В Украине появится омбудсмен по вопросам образования
В Украине появится омбудсмен по вопросам образования Просмотров: 126
Больше всего комментируют
13
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
9
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
8
"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидируют в предвыборных опросах
7
Тимошенко представила обновленную команду столичной "Батьківщини" и ее нового лидера Виталия Нестора
3
России ничего не светит с Украиной - Bloomberg
Голосов: 3019
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua