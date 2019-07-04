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четверг, 04 июля 2019 13:17

Рассказали, как изменится зарплата учителя

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Рассказали, как изменится зарплата учителя
Зарплата учителя должна быть на уровне трех минимальных заработных плат. ФОТО: Телеканал 24

Кабинет министров Украины хочет отменить единую тарифную сетку по оплате труда педагогов. Так, зарплата учителя должна быть на уровне трех минимальных заработных плат.

"Сейчас МОН составляет календарный план выполнения положений закона" Об образовании ", чтобы показать, как будет меняться оплата труда педагогов. В нем сказано, что зарплата учителя должна быть на уровне трех минимальных заработных плат. Но в переходных положениях зафиксирована дата, к которой мы должны обязательно привязаться: в 2023 году минимальный должностной оклад педагогов должен составлять не менее 4 минимальных прожиточных минимумов. Есть конкретная дата, и мы должны показать, как к ней идем ", - рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения".

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Сейчас учитель начальной школы без стажа получает зарплату до 6 тыс. гривен. Преподаватель высшей категории и значительным профессиональным стажем может получать 11-12 тысяч гривен за ту же работу.

Именно это несоответствие в зарплатах хотят ликвидировать.

В Украине в мае размер средней зарплаты уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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Дата
04
июля

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