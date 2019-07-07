Гриневич запретила учителям заниматься репетиторством

ГолосUA

Украинские власти озаботились вопросом частных уроков, которые школьные учителя дают своим ученикам.

Министр образования и науки Лилия Гриневич назвала эту практику неправильной, поскольку она создает прецедент для конфликта интересов, пише facenews.

"Иногда учитель не работает как положено на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление!" – утверждает Лилия Гриневич.

На этом фоне ее ведомство уже обратилось к школам и в письменном виде и объявило это нарушением.

"То есть учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором – это конфликт интересов", – подчеркнула Гриневич.

В то же время, школа имеет право предоставлять образовательные услуги на платном основании легально, включая индивидуальное обучение с детьми, что будет учитываться как урок.

"С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг. Но есть опыт детей, которые имеют очень высокие результаты ВНО, и у них не было репетиторов. Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка", – считает глава МОН.

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Кабинет министров Украины хочет отменить единую тарифную сетку по оплате труда педагогов. Так, зарплата учителя должна быть на уровне трех минимальных заработных плат. Сейчас учитель начальной школы без стажа получает зарплату в 6000 гривен. Преподаватель высшей категории и значительным профессиональным стажем может получать 11-12 тысяч гривен за ту же работу.