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понедельник, 13 мая 2019 15:50

13 мая стартует регистрация на ВНО в магистратуру

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13 мая стартует регистрация на ВНО в магистратуру
13 мая стартует регистрация на ВНО в магистратуру Фото: Украинские новости

Сегодня начнется регистрация на вступительные испытания в форме ВНО в магистратуру по ряду специальностей.

В 2019 году единственное вступительное испытание (ЕФВВ) и единственный вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) должны составить те, кто хочет получить степень магистра по специальностям 081 "Право" и 293 "Международное право", сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

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Кроме этого, единственный вступительный экзамен по иностранному языку составляют для поступления по специальностям:

027 "Музееведение, памятниковедение"

028 "Менеджмент социокультурной деятельности"

029 "Информационная, библиотечная и архивное дело"

02 "Культура и искусство"

03 "Гуманитарные науки" (кроме специальности 035 "Филология")

04 "Богословие"

05 "Социальные и поведенческие науки"

06 "Журналистика"

07 "Управление и администрирование"

12 "Информационные технологии"

24 "Сфера обслуживания"

28 "Публичное управление и администрирование"

29 "Международные отношения".

21 мая тестированием по математике откроется основная сессия внешнего независимого оценивания в 2019 году. Она продлится до 13 июня, а результаты всех экзаменов выпускники смогут узнать до 25 июня.

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Дата
13
мая

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