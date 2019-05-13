13 мая стартует регистрация на ВНО в магистратуру

Сегодня начнется регистрация на вступительные испытания в форме ВНО в магистратуру по ряду специальностей.
В 2019 году единственное вступительное испытание (ЕФВВ) и единственный вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) должны составить те, кто хочет получить степень магистра по специальностям 081 "Право" и 293 "Международное право", сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
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Кроме этого, единственный вступительный экзамен по иностранному языку составляют для поступления по специальностям:
027 "Музееведение, памятниковедение"
028 "Менеджмент социокультурной деятельности"
029 "Информационная, библиотечная и архивное дело"
02 "Культура и искусство"
03 "Гуманитарные науки" (кроме специальности 035 "Филология")
04 "Богословие"
05 "Социальные и поведенческие науки"
06 "Журналистика"
07 "Управление и администрирование"
12 "Информационные технологии"
24 "Сфера обслуживания"
28 "Публичное управление и администрирование"
29 "Международные отношения".
21 мая тестированием по математике откроется основная сессия внешнего независимого оценивания в 2019 году. Она продлится до 13 июня, а результаты всех экзаменов выпускники смогут узнать до 25 июня.
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