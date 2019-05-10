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пятница, 10 мая 2019 14:09

Изменили условия обучения в старших классах

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Изменили условия обучения в старших классах
150 рублів на рік становила плата для учнів 8-10 класів у 1940-1956 роках Фото: pedagogicalpoem.com

Плату за обучение в старших классах средних школ отменили 10 мая 1956-го.

Ее ввели постановлением правительства 2 октября 1940-го "Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий". Составляла 150 рублей в год для учащихся 8-10 классов, техникумов и училищ. Для Москвы, Ленинграда и столиц республик - 200 рублей, пишет историк Анна Черкасская в Facebook.

В то же время вводилось платное высшее образование - 300 рублей в год. Для столиц - 400. Художественные, театральные, музыкальные вузы - 500. Стипендию давали только отличникам.

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Золотые медали обеспечивали бесплатное обучение в вузе. Но выдавались только горожанам, жителям сел - не предусматривались.

Сессия Верховного Совета РСФСР 17 апреля 1959-го приняла закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Украинской ССР". Он предусматривал необязательность изучения в школах украинского языка.

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Дата
10
мая

Изменили условия обучения в старших классах

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