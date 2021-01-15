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воскресенье, 17 января 2021 21:11

"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе

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&quot;Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства&quot; - Григол Катамадзе
Ключевыми моментами являются принятие нового Налогового кодекса, нулевого декларирования. Фото: unsplash

Нагрузка на фонд оплаты труда сегодня 41,5%. Пять лет назад было 60-65%. Но и 41,5% - это много. Она способствует зарплатам в конвертах. Чтобы бороться с этим явлением, в Украине начали поднимать минимальную заработную плату. Говорили, что это поможет. Но не сработало. Этого недостаточно, рассказал Gazeta.ua президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

"Говорят, что от 35 до 60% бизнеса находятся в тени. Я думаю, что примерно 45 - 50%. Это много. Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги, которые делает государство. Если есть недоверие со стороны бизнеса к государственным учреждениям, первый шаг должны сделать те, кому не доверяют", - объясняет эксперт.

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По его словам, ключевыми моментами являются принятие нового Налогового кодекса, нулевого декларирования.

"Но если законопроект о нулевом декларировании примут отдельно от нового Налогового кодекса, он не сработает. Еще депутаты предлагают там предусмотреть уплату процентов. Если заводишь деньги из-за границы - один, если вынимаешь "из-под матраса" и несешь в банк - другой. Не надо этого делать. Это большая ошибка. Стоит объявить финансовую амнистию, чтобы государство сказало: мы не будем преследовать никого", - убежден Григол Катамадзе.

Полную версию беседы с президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе читайте в журнале "Країна".

Украинских предпринимателей, которые входят в 1-ю группу налогоплательщиков, освободили от уплаты взносов в бюджет до мая 2021 года.

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