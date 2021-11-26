Бюро экономической безопасности получило здание

 
Ексклюзивы
1/5
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
Просмотров: 612
"Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой
"Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой
1 Просмотров: 2088
Черная пятница: где покупать, сколько экономим и как не стать жертвой маркетинга
Черная пятница: где покупать, сколько экономим и как не стать жертвой маркетинга
Просмотров: 288
"Будешь и дальше лгать о вагнергейте?" - под пресс-марафоном президента требуют отставки Ермака
"Будешь и дальше лгать о вагнергейте?" - под пресс-марафоном президента требуют отставки Ермака
1 Просмотров: 963
Водитель фуры, раздавившей легковушку с пассажирами, был пьян
Водитель фуры, раздавившей легковушку с пассажирами, был пьян
Просмотров: 2979
"Люди сходят с ума. Хлеб – это все, а его нет". Джерри Берман описал геноцид украинцев
"Люди сходят с ума. Хлеб – это все, а его нет". Джерри Берман описал геноцид украинцев
Просмотров: 621
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
Просмотров: 1359
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
Просмотров: 3888
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
Просмотров: 639
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
4
21
5
6
4
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
Видео
Все видео
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Интервью
1/5
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 2520
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3600
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4806
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1539
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1188
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 90
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
пятница, 26 ноября 2021 20:53

Бюро экономической безопасности получило здание

  Комментировать
Бюро экономической безопасности получило здание
Бюро передали здание по улице Шолуденко. Фото: Wikimapia

Кабинет министров передал Бюро экономической безопасности здание в Киеве по улице Шолуденко, 31.

Ранее здание принадлежало Государственной налоговой службе, сообщается на Правительственном портале.

"Передать здание по улице Шолуденко, 31, в Киеве общей площадью 7682,6 кв. метра из сферы управления Государственной налоговой службы в сферу управления Бюро экономической безопасности", - говорится в документе.

В здании будет расположен центральный аппарат бюро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зарплаты от 40 тыс. грн. Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности

Это здание раньше использовали налоговые органы. Там размещалась Государственная налоговая администрация в городе Киеве.

В марте президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности.

20 августа Кабинет министров назначил Вадима Мельника главой ведомства.

БЭБ должно заменить налоговую милицию Государственной фискальной службы. Следователи СБУ и Нацполиция не будут расследовать экономические преступления. Это будет компетенция Бюро. В частности, уклонение от уплаты налогов, подделка документов и ценных государственных бумаг, мошенничество с налогом на добавленную стоимость и финансовыми ресурсами, незаконная приватизация государственного или коммунального имущества.

В проекте госбюджета на 2022 год планируют выделить 622 млн. Наберут до 4 тыс. человек. Зарплаты будут от 40 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бюро экономической безопасности получило здание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Джошуа хочет заставить Усика сдаться в реванше

Запретили агитацию против власти

На корабле затонули наследники престола и аристократы

Самое читаемое
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
15
 2 Просмотров: 16740
Погода на Новый год и Рождество: украинцев шокировали прогнозом
Погода на Новый год и Рождество: украинцев шокировали прогнозом Просмотров: 9747
&quot;Просили уколоть что угодно, только не ее&quot;: в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины
"Просили уколоть что угодно, только не ее": в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины Просмотров: 7776
&quot;Убегайте подальше&quot; - синоптик предупредила украинцев об опасности
"Убегайте подальше" - синоптик предупредила украинцев об опасности Просмотров: 6957
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
12
 Просмотров: 6607
Экономика
Слова Зеленского об Ахметове "проехались" по ДТЭК
Слова Зеленского об Ахметове "проехались" по ДТЭК Просмотров: 702
Черная пятница: где покупать, сколько экономим и как не стать жертвой маркетинга
Черная пятница: где покупать, сколько экономим и как не стать жертвой маркетинга
 Просмотров: 288
Зеленский рассказал об отношениях с Коломойским
Зеленский рассказал об отношениях с Коломойским Просмотров: 648
Курс доллара рванул вверх перед выходными
Курс доллара рванул вверх перед выходными Просмотров: 756
В МВФ оценили потери Украины от запуска "Северного потока-2"
В МВФ оценили потери Украины от запуска "Северного потока-2" Просмотров: 693
Больше всего комментируют
23
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
6
Зеленский обвинил Порошенко и Турчинова
5
"Забрали время на личную жизнь" - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака
4
Журналистка объяснила, почему ОП так быстро отреагировал на гулянку Зеленского в Карпатах
2
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Голосов: 26973
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть