Бюро экономической безопасности получило здание

Кабинет министров передал Бюро экономической безопасности здание в Киеве по улице Шолуденко, 31.

Ранее здание принадлежало Государственной налоговой службе, сообщается на Правительственном портале.

"Передать здание по улице Шолуденко, 31, в Киеве общей площадью 7682,6 кв. метра из сферы управления Государственной налоговой службы в сферу управления Бюро экономической безопасности", - говорится в документе.

В здании будет расположен центральный аппарат бюро.

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Это здание раньше использовали налоговые органы. Там размещалась Государственная налоговая администрация в городе Киеве.

В марте президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности.

20 августа Кабинет министров назначил Вадима Мельника главой ведомства.

БЭБ должно заменить налоговую милицию Государственной фискальной службы. Следователи СБУ и Нацполиция не будут расследовать экономические преступления. Это будет компетенция Бюро. В частности, уклонение от уплаты налогов, подделка документов и ценных государственных бумаг, мошенничество с налогом на добавленную стоимость и финансовыми ресурсами, незаконная приватизация государственного или коммунального имущества.

В проекте госбюджета на 2022 год планируют выделить 622 млн. Наберут до 4 тыс. человек. Зарплаты будут от 40 тыс. грн.