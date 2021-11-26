Бюро экономической безопасности получило здание

Кабинет министров передал Бюро экономической безопасности здание в Киеве по улице Шолуденко, 31.
Ранее здание принадлежало Государственной налоговой службе, сообщается на Правительственном портале.
"Передать здание по улице Шолуденко, 31, в Киеве общей площадью 7682,6 кв. метра из сферы управления Государственной налоговой службы в сферу управления Бюро экономической безопасности", - говорится в документе.
В здании будет расположен центральный аппарат бюро.
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Это здание раньше использовали налоговые органы. Там размещалась Государственная налоговая администрация в городе Киеве.
В марте президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности.
20 августа Кабинет министров назначил Вадима Мельника главой ведомства.
БЭБ должно заменить налоговую милицию Государственной фискальной службы. Следователи СБУ и Нацполиция не будут расследовать экономические преступления. Это будет компетенция Бюро. В частности, уклонение от уплаты налогов, подделка документов и ценных государственных бумаг, мошенничество с налогом на добавленную стоимость и финансовыми ресурсами, незаконная приватизация государственного или коммунального имущества.
В проекте госбюджета на 2022 год планируют выделить 622 млн. Наберут до 4 тыс. человек. Зарплаты будут от 40 тыс. грн.
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