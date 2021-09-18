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суббота, 18 сентября 2021 19:48

Назвали зарплаты в Бюро экономической безопасности

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Назвали зарплаты в Бюро экономической безопасности
Зарплата в 60-70 тысяч - очень хорошая, сказал Мельник. Фото: @NationalBankOfUkraine

Работники Бюро экономической безопасности получать примерно 60 тыс. грн зарплаты в месяц с учетом надбавок. Об этом сказал глава ведомства Вадим Мельник в интервью LB.ua

"Очень важно желание работать и совершенствоваться за ту зарплату, которая будет - от 40 тыс. грн, и это только должностной оклад. Если учесть надбавки за выслугу и т.д., то люди смогут получать 60-70 тыс. грн. Это очень хорошая зарплата, она должна мотивировать совершенствоваться", - заявил чиновник.

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"Сейчас думаю над тем, где взять аналитиков. Хорошие аналитики - это не специалисты по IT-анализу, а специалисты, способные понимать специфику бизнес-процессов. Возможно, кто-то из специалистов финансового мониторинга. Сейчас над этим работаем. Хочу предусмотреть в штате гражданских аналитиков", - рассказал Мельник.

БЭБ должен выявлять, прекращать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, представляющих угрозу для интересов Украины, а также предотвращать их совершение.

В марте президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности

20 августа 2021-го Кабинет министров назначил Мельника председателем БЭБ.

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Дата
18
сентября

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