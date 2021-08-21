Назначили руководителя новосозданного Бюро экономической безопасности

Мельника назначили главой Бюро экономической безопасности. Фото: Украинское новости

Кабмин назначил главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника руководителем Бюро экономической безопасности, которое создали на замену налоговой милиции.

В конкурсе на голову БЭБ было 48 претендентов, на первом этапе отсеяли 36 кандидатов, среди них - бывшего министра и секретаря СНБО Александра Данилюка, сообщает "Лига.нет" со ссылкой на одного из министров, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк и депутат "ЕС" Алексей Гончаренко.

На втором этапе конкурса отсеяли еще 9 кандидатов. 13 августа к следующему этапу конкурса на голову БЭБ отобрали экс-нардепа "Партии Регионов", действующего члена Совета НБУ Василия Горбаля, действующего главу ДФС Вадима Мельника и прокурора Аттилу Ковчи.

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Бюро экономической безопасности (БЭБ) - новая государственная структура, которая сконцентрирует на себе функции всех силовых органов, которые ранее занимались преступлениями в сфере экономики и финансов. Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ДФС в 2014-2016 годах, а до этого работал на различных должностях в структуре налоговой милиции. Возглавляет ДФС с конца 2020 года. Назначен на должность Кабмином без конкурса - путем заключения контракта на период действия карантина.