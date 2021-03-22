Как будут расследовать экономические преступления. Зеленский утвердил новый орган контроля

Владимир Зеленский одобрил создание БЭБ. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Отныне экономические преступления будет разоблачать эта организация, а не СБУ и налоговая служба, сообщает Офис президента.

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Результаты:

• налоговая служба будет осуществлять сервисные функции;

• спецдепартамент СБУ и налоговую полицию ликвидируют;

• оптимизируют численность органа, который будет бороться с уголовными преступлениями в сфере финансов.

Главу БЭБ назначает президент Украины. Бюро должно отчитываться главе государства и Верховной Раде. Деятельность же БЭБ будет координировать правительство.

Штат Бюро не превысит 4000 работников.

Должностной оклад для сотрудников со специальным званием - не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).

Ранее Владимир Зеленский анонсировал введение экономических паспортов для украинцев. Благодаря им рожденные в стране дети будут получать средства на образование от добычи недр.