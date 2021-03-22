Как будут расследовать экономические преступления. Зеленский утвердил новый орган контроля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Отныне экономические преступления будет разоблачать эта организация, а не СБУ и налоговая служба, сообщает Офис президента.
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Результаты:
• налоговая служба будет осуществлять сервисные функции;
• спецдепартамент СБУ и налоговую полицию ликвидируют;
• оптимизируют численность органа, который будет бороться с уголовными преступлениями в сфере финансов.
Главу БЭБ назначает президент Украины. Бюро должно отчитываться главе государства и Верховной Раде. Деятельность же БЭБ будет координировать правительство.
Штат Бюро не превысит 4000 работников.
Должностной оклад для сотрудников со специальным званием - не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).
Ранее Владимир Зеленский анонсировал введение экономических паспортов для украинцев. Благодаря им рожденные в стране дети будут получать средства на образование от добычи недр.
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