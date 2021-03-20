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суббота, 20 марта 2021 13:40

Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца

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Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца
Зеленский намерен ввести экономический паспорт украинца. Фото: pravda.com

Президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести экономические паспорта украинцев. Благодаря им рожденные в стране дети будут получать средства для получения образования от добычи недр.

Об этом он сообщил в видеообращении 19 марта, которое опубликовали на сайте президента Украины.

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"С этим паспортом все рожденные в Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на соискание получение высшего образования", - прокомментировал Зеленский.

По его словам, совсем скоро власть анонсирует механизм, который поможет воплотить инициативу в жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие Центр противодействия дезинформации.

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