"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке"

Фото: Валерий Шмаков

Промзону Авдеевки украинские войска отбили у врага весной 2016 года, но до сих пор она остается одной из самых горячих точек российско-украинской войны. Здесь у наших защитников почти ежедневно целятся снайперы, по позициям стреляют крупнокалиберными пулеметами, минометами и артиллерией.

Как здесь служат военные видел корреспондент Gazeta.uа.

В 5 часов утра 3 июня в Авдеевке со стороны промзоны слышно стрельбу и глухие взрывы. В городе на это не обращают внимания, люди идут по улицам на работу.

Вблизи городского отдела полиции перед началом рабочего дня выходят на перекур бойцы Военной службы правопорядка и патрульные полицейские. Здесь они размещаются в одном здании по соседству с детской музыкальной школой. Кто-то из полицейских говорит, что стреляют из ДШК (крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм, - Gazeta.ua), но есть эхо, поэтому звучит, как взрыв.

В 6 утра звонит пресс-офицер: "Сейчас пустить вас не можем, у нас тут война началась". Впоследствии взрывы звучат все реже и за 2 часа прекращаются. Мимо полицейский участок со стороны ПромКом проезжает легковой автомобиль камуфляжной окраски с украинской символикой. Ему машут присутствующие.

"О, комбат хорошо сегодня сепаров покрошил", - кричат ​​бойцы.

Около 9 утра дают разрешение заехать на Промку. Вблизи известной расстрелянной российскими танками 9-ти этажки меня уже ждет военный с позывным "Дым" - в прошлом боец ​​Добровольческого Украинский Корпуса "Правый сектор".

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Воин является одним из бойцов пресс-службы 93-й бригады Холодный Яр и сопровождает журналистов. На теле имеет много татуировок. На правой руке ниже локтя стилизованный трезубец на красно-черном щите, на левой - меч и 2 автомата Ак-74 - символ ДУК ПС. На рукаве - принт с черепом. Камуфляж на шлеме в желтых и серых ломаных фигурах на зеленом фоне - нестандартный для ВСУ. В бронежилетах, касках, с аптечками отправляемся на передовую.

Вся крыша в нем в дырах от осколков. Ржавое железо скрипит, когда им колышет ветер

К позициям ехать примерно 10 минут. Неподалеку зоны боевых действий живут люди. И чем ближе к передовой, местность все больше контрастирует с мирной территорией - все чаще встречаются заброшенные дачные дома со следами обстрелов. Также много "зеленки" - деревьев и кустов, за которыми теперь некому ухаживать. Они разрослись, как джунгли в заброшенном буддистском храме.

Промка встречает нас православным крестом из черного камня и выбоинами от выстрелов. Установленный посреди газона еще видимо до начала этой войны. В основе памятника надпись"Спаси и сохрани. 2000 лет от Рождества Христова". Посеченный осколками ангар - еще одна визитная карточка этого места. Вся крыша в нем в дырах от осколков. Ржавое железо скрипит, когда им колышет ветер. Далее есть еще один ангар, который бойцы называют "Звездное небо" - через множество пробоин в крыше. Сквозь них попадает внутрь солнечный свет, будто находишься в астрономической обсерватории.

Подходим к военным, где обустроили быт. Видят камеру и шутят, что попадут на российское пропагандистское телевидения. На паллетах - деревянные ящики от патронов и алюминиевые корыта. В них насыпано земли и растет зеленый лук. Многие ростков уже сорванно. Рядом - ведро с морковью. Неподалеку сохнет постиранная форма и полотенца. На двери туалета прибитый гвоздями автомобильный номер с российской регистрацией. Вблизи ящиков скачут воробьи, а также играют два щенка Аня и Юля. В тени под мешками с песком спит собака дворняга Толян.

Украинцам - привет! Хочу пожелать, чтобы не забывали, что здесь идет война

"Он, кстати, самый надежный охранник на посту", - говорит военный Андрей.

"Лает на чужих?"

"Конечно!"

"А лук кто сажает?"

"Специально обученные военнослужащий".

Автор: Валерий Шмаков Последствия вражеских обстрелов

Андрей служил по мобилизации в 2015-2016 годах, а теперь пришел на контракт. Здесь новенький. Утренних обстрелов говорит не слышал, потому что крепко спал и просто привык к таким звукам. Спрашиваю, какие условия службы и что здесь говорят по поводу новой власти и нового начальника Генштаба Руслана Хомчака.

"В целом то всего хватает. Броник, каска, автомат есть и что еще надо? На питание тоже не жалуюсь. А о политике давайте в другой раз (смеется). Выбрали кого выбрали, будем надеяться на лучшее. Украинцам - привет! Хочу пожелать, чтобы не забывали, что здесь идет война. Ребята здесь стоят, служат и защищают ", - отвечает Андрей. В этот момент в отдалении от нас слышны выстрелы.

"Задачу свою мы знаем и выполним! Это наша земля и мы ее будем защищать до последней капли крови", - со строгим тоном добавляет российской другой боец. Пожилой мужчина с короткой бородой и броником поверх футболки. Не называется.

"Дым" ведет показывать территорию, которая полностью усеяна шрапнелью, пулями, гильзами и ямами. Из зданий, которые когда-то были ремонтными боксами, остались одни руины. Большие цистерны, в которых когда-то зберигоалось горючее прошиты осколками. Удручающую картину дополняют поваленные деревья.

"Если что-то слышите непонятное, лучше сначала спрячьтесь, а потом смотрите", - советуют нам военные.

Спрашиваю чем обстреливали утром и какой сейчас характер войны здесь.

"В 5:30 начали мины летать. Здесь война каждый день. Спрогнозировать, когда противник начнет открывать массивный огонь невозможно. Раньше это было утром или вечером, а сейчас можно ждать каждую минуту. Непонятно, что происходит в Луганде и Дыре. Расстояние до противника позволяет ему этим пользоваться и провоцировать нас на адекватный ответ, что мы и делаем время от времени. Здесь преимущественно работа стрелковое оружие, фулл контакт (очевидно имеется в виду ближний бой, - Gazeta.ua). Но противник не брезгует и крупными калибрами, для корректировки огня использует коптеры. Враг научился воевать, но и мы не шилом деланные и так же обезвреживаем противника, где бы он ни находился".

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"Вот, пожалуйста, хвостовик от 120-мм минометной мины, а там воронка от 82-мм. Он, еще один пидарунок от братского народа "- поднимает с земли длинный и тонкий обломок 120 мм мины, - А вот пуля калибра 12,7 от ДШК, такую ​​херню ни один бронежилет не держит. Плотность обстрелов просто сумасшедшая. Что это как не война и агрессия? "

Коты более внимательны, так и выживают. Собака - она лает, выбегает, и нет собаки

Некоторые воронки размером более метра в диаметре и почти столько же в глубину. Их некоторых уже выросли трава и кусты.

"Это 152 мм с замедлителем, противоблиндажный. Он зарывается в землю и тогда взрывается. Это где-то на зимние праздники прилетело или раньше. Месяц назад по нам тоже 152-ми гаубицами отработали", - показывает на кратер в асфальте размером с небольшой бассейн.

Автор: Валерий Шмаков Взрыватель и хвостовик от вражеской мины

"Когда кто-то говорит - заржавели осколки, это было давно. Люди добрые, дождь прошел и железо, которое разрывается под влиянием взрывчатых веществ, окисляется очень быстро. Оно неделю полежало и уже есть ржавчина. Это вам любой химик скажет", - объясняет" Дым ".

"Нельзя на черное говорить белое. Поэтому мы здесь, защищаем свое белое. А орда, которая движется на нас с востока, мечтает построить какую-то империю на фоне Советского Союза. Этого не будет никогда, пока мы живы. Мы снова становимся буфером между Западом и Востоком. Сегодня мы, завтра - поляки, послезавтра - литовцы и эстонцы, молдаване. Не надо приходить ко мне в дом и говорить как мне молиться Богу. Мы сами разберемся, здесь наша земля, политая кровью моих собратьев, с кем я дружил, с кем ел из одной тарелки. Я оружия не сдам и отступать не буду. Не спрашивайте о приказах, о толерантности. Они не будут спрашивать когда придут ко мне в дом, они просто будут убивать. Я знаю этих людей, потому что 12 лет работал на туристических лайнерах в кацапурии. Я бармен-бариста. Знаю четыре иностранных языка. Мы для них люди второго сорта. Они постоянно нам завидовали, - вот вы хохлы живете! Простите, мы встаем в 4 утра, занимаемся хозяйством, потом идем на работу, вечером приходим и еще что-то делаем. А там день начинается в 10 утра и со стакана", - говорит он.

Между руинами и воронками находим расцвевший куст розовой чайной розы.

"Несмотря на войну и смерть, которая здесь гуляет, красота все равно находит свое. Да еще и пахнет как!", - отмечает" Дым ". В это время к нам подбегает рыжий кот. Он его берет на руки и гладить. Говорит, что котов на позициях больше чем собак. Кошки более внимательны, так и выживают. "Собака - она лает, выбегает, и нет собаки".

Неподалеку встречаем Юлию Рымаренко, которая прячется в тени от палящего солнца. Служит уже два года. До армии была бухгалтером, работала в юстиции. Отец был военный, муж также служит, мама работает на армию, хотя и по гражданской специальности. Всю жизнь жила в военном городке на Днепропетровщине, поэтому говорит - знает что такое армия. Имеет дочь. Семью видит редко.

"Как-то так получилось что решила попробовать. Страшно смотреть, когда в твой городок привозят в гробах тех, с кем ты вчера учился вместе. Это накладывает определенный отпечаток. Очень сильно накладывает. Здесь не бывает тихо, всегда стреляют. Сначала страшно, потом привыкаешь. Уже даже на это особо внимание не обращаешь. Стоит конечно соблюдать меры безопасности, но ... я себя здесь чувствую на своем месте, у меня не вызывает дискомфорта вот это вот все. Стараюсь везде находить позитив. Здесь много замечательных и невероятных людей. Какую-то свою романтику начинаешь ловить. А на ППД (пункт постоянной дислокации воинской части. - Gazeta.ua) скучаешь по всему этому", - делится впечатлениями девушка.

Автор: Валерий Шмаков Все что осталось он ангара

Говорит, в мужском коллективе не испытывает никаких проблем.

"Ребята стараются помогать, но иногда прошу чтобы не очень старались. Все таки я тоже военный, хочу сама пройти это все. На уровне со всеми хожу в наряды, выполняю другие обязанности. Свободного времени здесь не так много. Если бывает то читаю или рисую, общаемся. Ближайшие родственники знают, что я здесь, но маму стараюсь не травмировать, она у меня одна. Знает, что я в ООС, но о промке - молчу", - улыбаясь рассказывает Юлия.

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"Мы Юлечку оберегаем. Потому что мужик мужиком, а девушка - это маленький цветочек. К ней надо относиться бережно, с вниманием и любовью. Барышни тусуют по клубам, а она здесь! Они ей в подметки не годятся. Юлечка как оденется, любая барышня киевская нервно курит за амбаром", - говорят ее собратья.

На обратном пути останавливаемся возле памятника майору Андрею Кызыле, погибшему 29 января 2017 года. Рядом на гранитной плите выбиты имена других павших бойцов. Мемориал обставлен сгоревшей военной техникой, обломками снарядов, мин и РПГ. На флагштоках развеваются флаги бригад и красно-черный флаг. Только автомобиль остановился, раздается выстрел.

"Может это и по нам. Выходим", - спокойным голосом говорит "Дым". Впоследствии раздается еще один. Не понимаю откуда стреляют, приседаю у машины с противоположной стороны от "зеленки".

"Дым" подходит к памятнику, снимает каску и становится на колено, отдавая дань погибшим собратьям. Подхожу к нему, делаю несколько кадров. За несколько минут возвращаемся в город, который живет мирной жизнью.

Автор: Валерий Шмаков Памятник майору Андрею Кызыле, который погиб 29 января 2017

17 июня вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки со 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. В этот день враг 34 раза нарушил режим прекращения огня. Девять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов.