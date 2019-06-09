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среда, 12 июня 2019 19:32

Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
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Украинские бойцы закрепились на новых позициях
Фото: Валерий Шмаков
Сгоревший микроавтобус на окраине Марьинки
В украинских окопах вблизи Марьинки
Последствия вражеских обстрелов
Терриконы вблизи Марьинки

Военнослужащие Королевской бригады близи города Марьинка Донецкой области недавно продвинулись вперед более чем на километр. Армейцы закрепились на новых позициях вплотную к самому Донецку. Теперь к оккупированному областному центру и пгт Александровка каких 100-250 м.

На освобожденной украинской земле побывал корреспондент Gazeta.uа.

Бойцы рассказывают, когда сюда только зашли, то поняли, что наши позиции отсюда хорошо просматривались. Нашли места, откуда работал вражеский снайпер. Среди мусора валялись упаковки от российских сухпайков.

"Заходили мы сюда рано утром, только начинало сереть. Сначала зашла разведка, проверила, как здесь обстоят дела, а дальше уже мы. Заняли позиции, которые нам разведка показала, где что. А дальше уже несем службу как несем", - говорит боец ​​с позывным "Дым".

Бойцы на новом месте продолжают укреплять оборону. Пока днем ​​держится жара +30ºС, в окопах относительно сухо. Во время затяжных дождей на дне траншеи местами бывало по колено воды.

Поверх окопов растут красные маки, а на горизонте высятся "сиськи" - так военные называют здешние терриконы.

По словам командира подразделения Андрея с позывным "Принц" новые позиции находятся на ключевых высотах и ​​позволяют лучше оценивать ситуацию в районе города и контрольно-пропускного пункта "Марьинка". Также контролировать действия противника, предупреждать провокации. Выгодные позиции и тем, что они за пределами населенного пункта, что защищает местное население от артиллерийских обстрелов.

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"Трижды за последний месяц противник применял артподготовку именно по позициям, которые находятся в населенном пункте Марьинка. Пострадало около 20 гражданских зданий. Из местных жителей потерь нет. Среди военных было несколько раненых. А стрелковое оружие, ручные гранатометы - это уже как обыденность для этой местности", - говорит "Принц".

У них есть тепловизоры, всякие ночные прицелы. Это солдаты РФ, а не какие-то шахтеры. Только мы начинаем отвечать, сразу просят перемирия

"Осколок снаряда, разорвавшегося на улице в самой Марьинке, пробил дверь дома и прошел сквозь ногу молодому бойцу, перебив кость. Ногу ампутировали", - говорит один солдат к другому. Говорим с ними за стеной дома оббитого порубленной осколками вагонкой. Здесь нас не видно противнику. Под ногами хрустит избитый шифер.

"Как-то было прямое попадание в дом. Женщину с ребенком привалило шлакоблоком, но остались живы. Приезжало ОБСЕ, и ничего не изменилось. С той стороны стоит артиллерийская бригада "Кальмиус". К ним из России приезжают курсанты сдавать экзамены", - говорит боец ​​с позывным "Заяц". Разговаривает на русском, родом с Кривого Рога. на правой руке ниже локтя имеет татуировку в виде вышивки, на левой - надпись A.C.A.B. (All Cops Are Bastards по русски - "Все копы - сволочи" - популярная татуировка среди футбольных фанатов. - Gazeta.ua).

"Наши специально перенеслись дальше, от гражданских, но они все равно туда стреляют. Снайпера них работают. Бьют крупнокалиберными винтовками с большой дистанции. Даже ночью. У них есть тепловизоры, всякие ночные прицелы. Это солдаты РФ, а не какие-то шахтеры. только мы начинаем отвечать, сразу просят перемирия. Они наверное чувствуют нашу силу украинскую", - добавляет он.

"Принц" уверяет, что на каждое применение силы врага ждет адекватный ответ. Есть информация о потерях среди боевиков.

Боец с позывным "Кордон" на войне с 2014 года. Показывает на большую пробоину в крыше дома. Объясняет, боевики часто сбрасывают гранаты с беспилотника. Одна из таких гранат застряла в шифере и не сдетонировала. Это позволило ее исследовать.

"РГД (ручная граната. - Gazeta.ua) с переработанным запалом. При столкновении взрывается. А вот воронка от 120-мм мины, которая прилетела где-то 2 недели назад. Он другая. Это первая, на следующий день - вторая. Били утром минут 40 по нас. И на второй день так же. Сейчас частичное затишье, а пару дней назад каждое утро вели огонь", - рассказывает военный.

Автор: Валерий Шмаков
  Воронки от 120-мм вражеских мин
Воронки от 120-мм вражеских мин

В этот момент к нему подбегает черно-коричневый щенок Юля. Сначала ластится к ноге, а когда "Кордон" пытается ее погладить игриво убегает и снова возвращается. Впоследствии ловит мух.

"Это 15 мая - раз, два, три прилетело 122 мм снаряда от САУ 2С1 "Гвоздика". Там могу показать еще воронки или достаточно?", - спрашивает "Дым", показывая на кратеры от снарядов, - время примерно было 05.20. Осколками крышу посекло, кусок шифера вылетел. Дерево - сами видите, в каком плачевном состоянии. В оконной раме было мешками заложено. Короче, все вылетело. Вокруг нас около 11 штук упало, это то, что мы насчитали. Так они нас встречали. Только светает, начинают с легкого стрелкового оружия, затем переходят на тяжелое. Тогда подключают РПГ (ручные протитанкови гранатометы. - Gazeta.ua). А дальше пошли минометы. Хотят, чтобы мы отсюда ушли. А мы идти не собираемся".

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Включат песни свои российские и бухают. Как только мы слышим эти песни, уже знаем, что движуха будет

Со стороны противника слышно автоматную стрельбу.

"Провоцируют, чтобы мы дали ответ", - говорит бородатый боец ​​"Дядя Вова". Воюет на передовой с 5-й волны мобилизации.

"А чем отличается характер войны здесь от других участках фронта?"- спрашиваю.

"Раньше стоял на шахте у КПВВ "Майорск", под "Гигантом" (название террикона. - Gazeta.ua) потом под Горловкой, у Ленинского, - говорит "Дядя Вова". - Повсюду враг разный. К каждому нада приспособитися, присмотреться, оценить. В целом, работают одинаково, изподтишка. Хотят чтобы мы расслабились. Бывает пару дней тишины, мы ходим расслаблены, то-се, а тут хоп и прилетело".

На одной из стен наклеен лист бумаги с надписью "Воин, помни! Дома тебя ждет семья. Снайпер ждет твою ошибку!!! "

"Если у нас тишина, значит они еще трезвые или отсыпаются после прошлой пьянки. Они без спиртных напитков и наркотиков воевать не могут. Мы слышим, как у них там песни играют. Серьезно! Включат песни свои российские и бухают. Как только мы слышим эти песни, уже знаем, что движуха будет. Любят с самого утра кошмарить - с 02:00 до 06:00. Как только КПВВ в 06.00 открывается, сразу умолкают", - рассказывает "Заяц".

Автор: Валерий Шмаков
  Полевая кухня и повар Альона
Полевая кухня и повар Альона

В 17:00 часов вечера военные приглашают на кухню.

"У нас есть повар Аленка, очень вкусно готовит".

"Что готовите обычно?"

"Все. Сегодня - суп, позавчера был борщ. Есть макароны, жаренная рыба, каша с подливой, чай, кофе, компот. Что будете?", - спрашивает Елена.

На столе стоят большие кастрюли, электрочайник, в тарелках салат из огурцов и помидоров, и сосиски. Компот в 1,5-литровых пластиковых бутылках. Сбоку на стене из деревянных бревнах висят металлические чашки. Над столом - информационные плакаты о ранения, от которых спасает бронежилет, а также, как останавливать кровотечение и пневматоракс (закупорка легких. - Gazeta.ua).

Вечереет, идем с позиций в город. Меня сопровождает "Принц" с двумя бойцами. Когда один из них отстал, командир за ним возвращается: "Мы своих не бросаем". Впоследствии догоняют нас.

"Вы давно в армии?", - спрашиваю дорогой.

"Как подписал контракт 2014-го после окончания университета, так этот контракт и продолжается. Уже второй. Тогда общество разделилось на два лагеря. Не было серого, только черное и белое. Надо было выбирать сторону, я выбрал защиту Родины. Чтобы доказать, что не зря мы граждане Украины ее нужно защищать. Впоследствии, это перешло в профессию".

"А о чем мечтаете?"

"Когда здесь то мечтаем попасть домой, к близким, поехать в отпуск. А дома, мечтаем вернуться сюда", - говорит напоследок "Принц".

08 июня, когда материал готовился к печати, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских войск вблизи Марьинки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в штабе ООС.

В этот день враг 22 раза нарушил режим прекращения огня, из них 7 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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