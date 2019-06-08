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суббота, 08 июня 2019 15:53

"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою

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8 июня проходит 40 дней с того момента, как был убит боец ​​24-й бригады им. Короля Данила Владимир Куцик. 30 апреля 2019 года, мужчина находился на позициях, где выполнял боевую задачу. Там его и подстерег российский снайпер.

Автор: 24 бригада
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Собратьям удалось извлечь тело бойца с линии огня, но раны у него были несовместимы с жизнью.

Каким был Владимир Куцик, почему пришел на войну, рассказывают друзья и родные воина.

"Владимир недолго у нас прослужил, он подписал контракт полтора месяца назад, - - вспоминает командир убитого бойца с позывным" Француз ". - На войну пришел, как водитель автомобиля. Но потом, я его забрал к себе, в подразделение связи. поскольку он когда-то на срочной службе, был связистом. Поэтому на передовой решил заниматься непосредственно по своей специализации.

Владимир разбирался в элементарных вещах. Он умел подключить кабель к военному телефона, проверить напряжение. Перед гибелью купил себе мультиметр (тестер сигнала. - Gazeta.ua) и попросил меня, чтобы показать ему, как правильно им пользоваться ".

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Боец сам стремился совершенствоваться, помогать собратьям. Но командование долго его не хотело брать непосредственно на позиции. Ему дали возможность привыкнуть к звукам артиллерии, обстрелов.

"В день гибели, Владимир очень просился на ноль. Мы должны были провести связь в некоторые места на передовой. Загрузили автомобиль так, что места в нем не нашлось. И он пошел в пункт назначения пешком. Мы добрались до места работы, разгрузили машину . Один из братьев вернулся по Владимира, - говорит командир. - Когда все собрались вместе, приняли катушки в руки и пошли. Я продвигался первым. в какой-то момент услышал, как прозвучали три выстрела. Русский снайпер стрелял разрывными пулями. На две секунды - это меня дезориентировало, а потом я упал в траву.".

"Володя и еще один боец ​​Сергей, начали бежать ко мне. Мне удалось крикнуть им, чтобы они легли. Ребята сделали необдуманно, когда побежали на выстрелы, нужно было на месте ложиться. Это стоило жизни одному из них. Прошло несколько секунд, я спросил ли живы? Сергей ответил утвердительно, а Володя прокричал: "Ай, яй, яй" Я начал вызывать медиков. Однако сразу не мог уползти к нему. Cтрелок лупил над нами и не давал даже голову выставить. Так продолжалось несколько минут. Затем все таки решил ползти к Володе.

У него был болевой шок. Он лежал с открытыми глазами, но не дышал. Хотя пульс был. На ноге увидел кровь и начал снимать одежду. Когда приступил к осмотру тела, то увидел также пулевое ранение возле паха. Оно было выходным. Жаль, что я слишком поздно перебросил его на живот. В тот момент мне удалось увидеть входное отверстие в ноге. Он был большим и кровоточил".

Пуля пробила артерию, поэтому шансов на жизнь у него не было. Хотя я пытался остановить кровь.

В тот момент в бойцов прибежал боец "Монах".

"Я услышал по рации, что у нас 300. Взял автомат и побежал. Когда приблизился к месту боя, по мне начал бить снайпер. Пришлось залечь. Отстреливаясь - приблизился к ребятам. Вместе с "французом" вытащили Владимира. Он еще жив на тот момент. Нам удалось перетащить его в безопасное место", - рассказывает "Монах".

У погибшего Куцыка дома осталась родная сестра.

"Я очень рано ушла в невестки, потому жила далеко от Владимира. Он остался в дома и ухаживал старую мать. Он был очень добрым человеком, хотя личная жизнь его - не складывалось. Люди к этому моменту вспоминают Володя, как трудолюбивого и хорошего мужа. он мог бросить дома свои дела и шел помогать чужим. Особенно уважал старших, - рассказывает Мария. - Когда началась война, Владимир хотел идти на фронт, однако тогда люди уговорили его не делать этого. он с трудом согласился. А в этот раз уже никому не говорил, что хочет идти воевать. Подп сал контракт, приехал ко мне и сообщил, что идет на войну. Я собрала ему сумку с продуктами и отправила в Киев. У него больше никого не было, кроме меня, а у меня никого, кроме него ".

Автор: ЛОДА
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"У Володи была женщина, хорошая очень. Они жили в гражданском браке, вместе в Польшу ездили. Но далеко до Нового года - поссорились. Поэтому Владимир решил, что в мирном ржи его ничто не держит и пошел на войну. Часто звонил. Каждый дня - обязательно. Мало рассказывал, но звонил, чтобы услышать меня, - вспоминает родная сестра. - в этом злополучный день, 30 апреля, он позвонил утром. Сказал, что идет в обход. спросил, что делаю? Я попросила, чтобы был осторожен и он положил трубку. Это были последние его слова. А потом мне позвонили и сказали, что брата нет среди в живых. Я предчувствовала, что будет беда. Ходила подавлена, ничего не хотела делать. Мои предчувствия подтвердились".

Владимира похоронили возле матери.

"Он так попросил. Сказал, если что-то произойдет, чтобы его тело было у мамы. Он мог не идти воевать на Донбасс. Мой сын служит в Бродах, я это предлагала Владимиру, чтобы он тоже там служил. Но брат выбрал защиту Украины и погиб за нее".

Автор: Михаил Ухман
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