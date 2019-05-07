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среда, 08 мая 2019 06:25

"Теперь у нас есть выбор — я взяла в руки пулемет"

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Публикуем поименный список павших в апреле защитников Украины. Нам известно о смерти 18 бойцов. 15 — боевые потери, трое небоевые. Информация о некоторых — неполная.

Самым молодым из погибших в бою было по 20 лет, самому старшему — 57. Самой острой стала ситуация 11 апреля, тогда Украина потеряла одного бойца и восемь получили ранения.

Больше всего обстрелов насчитали 11 апреля — 20. За месяц ранили 37 защитников Украины.

Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 337 раз.

Боевые

2 апреля

Во время боя в результате обстрела мина калибра 120 мм попала в наблюдательный пункт. Двое бойцов погибли на месте, еще двое получили ранения.

Яна "Ведьма" Червоная, 39 лет, из Харькова. Погибла за две недели до 40-летия. Пулеметчица штурмовой роты 46-го батальона спецназначения "Донбасс-Украина" 54-й механизированной бригады.

Червоная в 2013-2014 годах принимала активное участие в харьковском Евромайдане. Когда начались боевые действия на Донбассе, присоединилась к волонтерскому движению. Контракт на службу подписала в 2016-ом.

— Теперь хорошо то, что каждая женщина может выбирать, кем она хочет быть в Вооруженных силах. Раньше такого не было. Поэтому до июня 2016-го женщин отправляли на кухню или на склад. Теперь у нас есть выбор, и я взяла в руки пулемет, — говорила Яна.

Остались муж и двое малолетних детей.

Александр "Деда" Милютин, 50 лет, жил в Бахмуте Донецкой области. Младший сержант 46-го батальона спецназначения "Донбасс-Украина" 54-й механизированной бригады. В этом же подразделении служит сестра. Контракт подписал в январе 2017-го.

Остались родители, жена, сын и дочь.

5 апреля

Юрий "Миколаич" Фармагей, 46 лет, жил в селе Огиевка Гайсинского района Винницкой области. Погиб от пули снайпера. Старший солдат в 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады. В 2015-ом служил по мобилизации, впоследствии подписал контракт на службу. Продлил его 29 октября 2018 года.

Остались родители, жена, сын, дочь и двое внуков. Сын служит в морской пехоте.

6 апреля

В 23:30 во время боя вблизи хутора Вольный Попаснянского района на Луганщине в результате пулевых ранений погибли два воина.

Дмитрий Стрекнев, 21 год, из поселка Нижняя Дуванка Сватовского района на Луганщине. Гранатометчик в 54-й механизированной бригаде. Контракт на военную службу подписал 28 января 2017-го.

Остались мать, отчим, двое братьев и сестра.

Иван Лисица, 22 года, жил в селе Вишневое Широковского района Днепропетровской области. Погиб через три дня после дня рождения. Солдат 54-й механизированной бригады. Служил с 18 лет, за это время трижды подписывал контракты.

Остались мать, двое братьев и сестра.

8 апреля

Николай "Механ" Неживой, 57 лет, из Хмельницкого. Погиб в результате обломочного ранения во время обстрела из противотанковых ракетных комплексов вблизи поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Боец 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". На фронте с 2014-го, ранее воевал в составе батальона "Айдар".

Бригада отомстила за смерть своего бойца на следующий день уничтожили укрепленный пункт противника возле Опытного.

Остались жена, дочь и три внучки.

9 апреля

Олег Бойцов, 39 лет, из Славянска Донецкой области. Подорвался во время обследования территории "серой зоны" возле поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Бойцов обследовал территорию насосной станции канала Северский Донецк — Донбасс. От взрыва спасатель погиб, двое его коллег получили тяжелые ранения. Старшина службы гражданской защиты имел специализацию пиротехника.

Остались жена и двое детей.

11 апреля

Роман Чибинеев, 29 лет, из Бердянска Запорожской области. Погиб во время боя на Приазовском направлении. Старший солдат в 79-й десантно-штурмовой бригаде. В ряды Вооруженных сил вступил в 2016-м. Вместе с братом — Героем Украины Валерием Чибинеевым — воспитывался в Бердянской школе-интернате.

12 апреля

Владимир Юрист Лысаковский, 27 лет, из села Красненькое Кривоозерского района Николаевской области. Погиб от обстрела позиций подразделения из противотанкового комплекса вблизи Гранитного Донецкой области. Пулеметчик 35-й бригады морской пехоты. В 2015-ом служил по мобилизации, через два года подписал контракт на службу.

Остались родители и сестра.

Игорь "Цум" Игнатенко, 55 лет, жил в городе Васильевка Запорожской области. Погиб в результате взрыва мины на позиции шахта "Бутовка" на севере Донецка. Старший сержант 93-й механизированной бригаде "Холодный Яр".

Участник Революции достоинства, после Майдана воевал в батальоне спецназначения "Донбасс", впоследствии в составе 56-й мотопехотной бригады. С лета 2018-го стал "холоднояровцем".

Остались жена и два сына.

15 апреля

Николай "Смурфик" Волков, 20 лет, из Мариуполя Донецкой области. 10 апреля получил тяжелое ранение головы пулей снайпера вблизи Водяного Волновахского района на Донетчине. Умер в больнице им. Ильи Мечникова в Днипре. Доброволец-парамедик медицинского батальона "Госпитальеры" и 2-й роты "Тени" Украинской добровольческой армии. На первую ротацию поехал в июле 2018-го. Служил вблизи родного Мариуполя.

Остался отец и сводная сестра.

22 апреля

Александр "Студент" Цапенко, 20 лет, из поселка Широкое Широковского района Днепропетровской области. Погиб в результате разрыва 82-миллиметровой мины, когда боевики атаковали опорный пункт в селе Новоалександровка Попаснянского района на Луганщине. Солдат в 5-й роте 54-й механизированной бригады. Был самый молодой в подразделении. Контракт на службу в Вооруженных силах подписал в 19 лет.

Остались две сестры.

23 апреля

Юрий "Учитель" Коновод, 44 года, из поселка Ланна Карловского района Полтавской области. Погиб от пули вражеского снайпера в грудь вблизи поселка Пивденное на Светлодарской дуге Донецкой области. Младший сержант 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады. Прошел войну в Афганистане. В мирной жизни преподавал историю в поселковой школе. Воевать пошел добровольцем.

Остались жена и двое сыновей.

30 апреля

Сергей Гвоздиевский, 53 года. Жил в Могилеве-Подольском на Виннитчине. 29 апреля он получил тяжелые травмы обеих ног и ожог более 70% тела в бою возле села Павлополь Волновахского района Донецкой области. Бойца эвакуировали вертолетом в город Днипро. Несмотря на усилия врачей, сержант умер, служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде.

Остались дети и внуки.

Владимир Куцик, 51 год. Родом из села Стоянов Радеховского района Львовской области. Погиб в районе города Марьинка Донецкой области от пули снайпера.

Куцик служил в 24-й бригаде им. Короля Данила. Находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта на дежурстве.

Небоевые

2 апреля

Роман "Федя" Федоришин, 27 лет, с Ходорова Жидачевского района Львовской области. Погиб в аварии вблизи Авдеевки на Донетчине. Доброволец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор".

На войне с 2014 года. Прошел бои в авдеевской промзоне и опорные пункты противника "Алмаз" и "Алмаз-2" в январе 2017 года. Получил тяжелые осколочные ранения головы и живота. Но вернулся на передовую. Награжден орденом "Рыцарский Крест Добровольца".

Остались мать, жена и 3-летняя дочь.

7 апреля

Ярослав "Карп" Чемный, 30 лет, из поселка Коропец Монастырского района Тернопольской области. Умер от ранения головы в зоне проведения Операции объединенных сил. Продолжается служебное расследование. Снайпер 4-го батальона оперативного назначения "Крук" Национальной гвардии. С началом войны пошел на фронт добровольцем, в 2017 году подписал контракт на военную службу.

Дома остались родители и сестра.

25 апреля

Владислав Седнев, 27 лет, из Каменского района Днепропетровской области. Погиб в зоне проведения ООС, обстоятельства не уточнены. Старший лейтенант Вооруженных сил.

Остались родители.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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