Как погибли двое украинских военных: видео оккупантов

Автомобиль ВСУ был атакован управляемой ракетой. В результате взрыва погибли двое украинских воинов.

Российские террористы опубликовали видеозапись атаки на грузовой автомобиль украинской армии.

Вблизи Новоселовка Вторая 4 июня оккупанты обстреляли автомобиль ГАЗ-66 ВСУ, который возил продукты питания для бойцов.

- В результате попадания противотанковой управляемой ракеты погибли 2 военнослужащих Объединенных сил. Также получил ранения 1 украинский защитник, которому была оказана помощь и организована эвакуация в военный мобильный госпиталь, - сообщает штаб ООС.

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За сутки оккупанты 16 раз открывали огонь в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе, 3 украинских военных погибли, еще 3 ранены.

Владимир Зеленский считает, что усиленные обстрелы позиций ВСУ в зоне ООС на Донбассе, повлекших гибель 3 украинских военных, является открытой демонстрацией РФ возможности обострения конфликта, что станет предметом обсуждения в Брюсселе.